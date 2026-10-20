Keiko Fujimori invita a más países a sumarse a la Comunidad Andina: Perú busca fortalecer la integración regional

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori señaló que el Perú asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina con el compromiso de preservar los avances alcanzados y profundizar la integración regional. Asimismo, destacó que este mecanismo debe impulsar el desarrollo y el bienestar de la población, e invitó a otros países a sumarse.

"Me honra recibir en nombre del Perú, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina 2026-2027. Deseo expresar mi gran reconocimiento al Ecuador y a su presidente por la conudcción de este mecanismo durante el último año y por su compromiso por la integración de la región andina", afirmó.

"La presidencia del Perú ha propuesto un plan de trabajo de busca atender los principales desafíos que enfremtamos como región, como la criminalidad organizada trasnacional, la llegada del evento climatológico, impulsar el comercio, las inversiones, la integrtación aérea y portuaria...", indicó.

"Lo que nos corresponde es profundizar la integración y hacer que la comunidad andina sea ese vehiculo para promover el desarrollo y bienestar de nuestras robelacion e ivntiar a otros y nuevos miembros que se una a este espacio. Cuenten con el Perú para liderar este proceso", sostuvo.

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