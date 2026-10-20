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Keiko Fujimori recibe a Daniel Noboa en Palacio para el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó al Perú y fue recibido por Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno para participar en el XVII Gabinete Binacional, que busca fortalecer la cooperación bilateral.

Keiko Fujimori recibe a presidente Daniel Noboa
Keiko Fujimori recibe a presidente Daniel Noboa (Difusión)

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/10/2026

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Este martes 20 de octubre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó al Perú y fue recibido por la mandataria peruana, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno. Su arribo al territorio nacional responde a su participación en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, espacio de diálogo y coordinación que busca fortalecer las relaciones bilaterales.

Keiko Fujimori recibe a Daniel Noboa tras su llegada al país

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa junto al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La reunión busca fortalecer las relaciones bilaterales, promover la cooperación entre ambas naciones y avanzar en compromisos relacionados con temas de interés común.

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