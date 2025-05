"El dolor era demasiado": El impactante testimonio del sobreviviente al suero defectuoso de Medifarma

En comunicación con Exitosa, Omar Garay, sobreviviente del suero defectuoso de Medifarma, rompió su silencio y exigió justicia para las víctimas mortales.

Según contó, le comunicaron que se le suministró un suero fisiológico defectuoso una semana después de la intervención quirúrgica a la que se sometió. Tras confirmarse que era uno de los pacientes que recibió la solución acuosa dañada, la clínica le indicó que debía de realizarse una serie de exámenes.

Garay aclaró que, cuando iniciaron con el suministro del suero, él sintió un dolor muy fuerte. Este síntoma fue comunicado a la enfermera, anestesiólogo y personal médico que estuvo a cargo. Pese a ello, no le habrían tomado importancia ni atendido sus incomodidades.

"Todo el tiempo estuve indicando que el dolor de mi brazo era demasiado fuerte, que me quemaba, tenía dolores de cabeza, sentía que los ojos se me salían, pero no me tomaron importancia. Me indicaron que era producto de mis nervios", señaló.