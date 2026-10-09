Comando Unificado contra el crimen: ¿quiénes lo integran y qué medidas aplicarán contra la delincuencia?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lucha contra la delincuencia contará con una nueva estrategia de intervención conjunta. La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación del Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente al avance de las organizaciones criminales y recuperar el control de los territorios afectados por la inseguridad ciudadana.

La medida contempla la articulación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos recursos humanos, capacidades tácticas y labores de inteligencia serán coordinados para ejecutar acciones contra las bandas delictivas.

Según lo anunciado, el dispositivo estará integrado por 1,350 efectivos y contará con un grupo especial de élite para realizar intervenciones específicas.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori pidió unidad para la lucha contra la criminalidad tras el anuncio de la conformación de un Comando Unificado. Instó a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa, alegando que esto no tiene ideología y solicitó a las empresas privadas a que se sumen al esfuerzo, así como a gobierno extranjeros. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

¿Quiénes integrarán el Comando Unificado contra el crimen?

La nueva estructura reunirá a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con funciones complementarias para desarrollar operaciones conjuntas.

Las FF. AA. aportarán medios tácticos, inteligencia y personal especializado , recursos que servirán de respaldo para las intervenciones programadas.

, recursos que servirán de respaldo para las intervenciones programadas. Por su parte, la PNP tendrá un papel central mediante sus unidades de élite y equipos especializados.

Entre sus objetivos figuran:

Recuperar el control del territorio

Intervenir en sectores con alta incidencia delictiva

Enfrentar a las organizaciones dedicadas al crimen organizado

La estrategia también contempla coordinar operaciones de inteligencia entre ambas instituciones. Este trabajo conjunto permitirá orientar las intervenciones hacia las estructuras criminales y fortalecer las acciones contra delitos que afectan directamente a la población, como las extorsiones y el sicariato.

El centro de control y operaciones será otro de los componentes de esta iniciativa, pues estará destinado a dirigir las acciones y facilitar la coordinación de los efectivos desplegados. La finalidad es concentrar los esfuerzos operativos bajo una misma conducción, en lugar de desarrollar intervenciones aisladas.

Comando Unificado

Operativos de captura y expulsión de extranjeros entre las medidas

Entre las acciones previstas por el Comando Unificado figuran los operativos de búsqueda y captura en todo el país, así como intervenciones especiales a cargo de un grupo de élite. Estas medidas estarán orientadas a ubicar a personas vinculadas con actividades criminales y reforzar la capacidad de respuesta frente a las bandas delictivas.

El plan también incluye operaciones de inteligencia para identificar y desarticular organizaciones criminales. A través de estas labores, las autoridades buscarán intervenir contra las estructuras que sostienen actividades ilícitas y afectan la seguridad de los ciudadanos.

Otra de las medidas anunciadas es la expulsión de extranjeros que hayan ingresado al territorio peruano con la finalidad de delinquir. Su aplicación deberá desarrollarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El Comando Unificado plantea una intervención coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con 1,350 efectivos, unidades especializadas y operaciones de alcance nacional. Sin embargo, sus resultados dependerán de la ejecución efectiva de las medidas, la coordinación entre las instituciones y la capacidad de reducir la incidencia delictiva en las zonas más afectadas.