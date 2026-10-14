Poder Judicial crea juzgados especializados para acelerar procesos por extorsión en La Libertad

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial implementó seis órganos jurisdiccionales especializados en La Libertad para agilizar los procesos por extorsión y delitos conexos. La medida contempla la redistribución de 355 expedientes y una inversión superior a los S/ 6 millones, como parte de la puesta en marcha de esta nueva estructura judicial.

¿Cómo funcionarán los juzgados especializados contra la extorsión?

El subsistema está conformado por tres juzgados de investigación preparatoria, dos juzgados penales colegiados y una sala penal de apelaciones. Los seis órganos tienen carácter permanente y competencia supraprovincial, lo que les permite atender procesos dentro del ámbito territorial establecido para esta especialización.

#Ahora Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugura sede del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte de La Libertad, ubicada en la ciudad de Trujillo. Ver: https://t.co/P84ZmnErfI https://t.co/ZQMXnoTFtE October 14, 2026

La primera etapa comenzó el 19 de agosto del 2026. Según la información difundida por el Poder Judicial, estos órganos fueron implementados para atender los casos de extorsión y otros delitos vinculados, mediante una estructura judicial especializada en la tramitación de estos procesos.

Entre los delitos que pueden ser atendidos dentro de las competencias del subsistema figuran la extorsión, el sicariato, el secuestro y el homicidio, cuando corresponda su tratamiento como delitos conexos. La medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a estos casos en la región.

#Ahora Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugura sede del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte de La Libertad, ubicada en la ciudad de Trujillo. Ver: https://t.co/P84ZmnEZ5g https://t.co/8toAKwezlB October 14, 2026

Poder Judicial redistribuye 355 expedientes en La Libertad

La implementación de los juzgados incluye la redistribución de 355 expedientes, que pasan a formar parte de la carga procesal de los nuevos órganos jurisdiccionales. Esta asignación constituye uno de los principales datos reportados tras la puesta en funcionamiento del subsistema especializado en La Libertad.

Para desarrollar esta primera etapa, el Poder Judicial destinó más de S/ 6 millones. El presupuesto está dirigido a cubrir las necesidades de implementación, incluidos recursos humanos, materiales y tecnológicos para el funcionamiento de las dependencias judiciales.

La medida se integra a una estrategia nacional que contempla alcanzar 70 órganos jurisdiccionales especializados. Este plan busca extender el modelo de atención judicial para los procesos relacionados con la extorsión y otros delitos conexos en distintas jurisdicciones del país.

Con seis órganos permanentes en funcionamiento, 355 expedientes redistribuidos y más de S/ 6 millones destinados a su implementación, La Libertad cuenta con una estructura judicial especializada para agilizar los procesos por extorsión. La medida forma parte de las acciones del Poder Judicial para atender estos casos en la región.