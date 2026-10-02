INPE anuncia cambios en Ancón I: nuevo director y modificaciones en la seguridad del centro penitenciario

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso una serie de cambios en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, como parte de las acciones como la asignación de un nuevo director y medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y garantizar el control efectivo del recinto.

INPE anuncia nuevo director de Ancón I

Según la Resolución Presidencial N.° 646-2026-INPE/P, fue designado Tomás Máximo Yllaconza Palacios como nuevo titular del penal Ancón I. La reciente incorporación es un abogado de profesión con 29 años de experiencia en el sistema penitenciario, tendrá entre sus principales responsabilidades restablecer el principio de autoridad y reforzar los controles internos.

En ese sentido, el nuevo director ha desempeñado funciones relacionadas con el tratamiento penitenciario, la asesoría jurídica y la gestión institucional. Además, fue director del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, director de la Dirección de Tratamiento Penitenciario y jefe de Asesoría Jurídica en oficinas regionales del INPE.

🔴 𝐈𝐍𝐏𝐄 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐞𝐧 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧 𝐈 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 (1/5) pic.twitter.com/dTCs7ngkhS — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 1, 2026

¿Cuáles son los cambios que implementará el INPE?

Asimismo, el INPE implementará un proceso de rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad . La medida busca fortalecer los mecanismos de control, reducir posibles vulnerabilidades y prevenir eventuales vínculos indebidos que puedan comprometer la seguridad del establecimiento.

En paralelo, Jhon Elías Ramírez Vega fue designado como nuevo director de la Oficina Regional Lima. Dicho titular es un ciudadano en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en los ámbitos nacional e internacional.

De acuerdo el INPE, estas disposiciones forman parte de la política gubernamental destinada a recuperar y consolidar el control de los establecimientos penitenciarios, evitando que sean utilizados para coordinar o facilitar actividades ilícitas. Las medidas también buscan fortalecer la respuesta estatal frente a las extorsiones y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.

Como parte de sus labores, el INPE señaló que continuará ejecutando acciones para reforzar la seguridad penitenciaria, restablecer el principio de autoridad y garantizar que los penales permanezcan bajo control efectivo del Estado.

Finalmente, con este anuncio el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) busca realizar cambios significativos en centro penitenciario Ancón I como la implementación del nuevo director y las futuras modificaciones en la seguridad que regiran para todas las personas que se encuentran en este lugar, con la finalidad de mejorar las condiciones de los controles internos.