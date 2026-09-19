Papa León XIV en Perú: Señor de los Milagros podría participar en misa del 16 de noviembre

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú continúa en aumento tras anunciarse las gestiones para un posible encuentro religioso en la capital. El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, informó que se coordina la presencia de la imagen del Señor de los Milagros en la misa multitudinaria que el Santo Padre presidirá el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

Coordinaciones logísticas de la Hermandad para el traslado

Ante el anuncio de la máxima autoridad eclesiástica de Lima, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó el inicio de los preparativos para evaluar las rutas y el despliegue operativo que requerirá este desplazamiento extraordinario hacia el sur de la ciudad.

"En la conferencia de prensa que tuvimos el jueves 17, nuestro Cardenal Carlos Castillo manifestó la posibilidad que en la misa de las Palmas también esté presente el anda del Señor de los Milagros, eso nos implica hacer un trazo de ruta, coordinar toda una logística para trasladar desde el Convento de las Nazarenas hasta las Palmas y su retorno", señaló el mayordomo"

La dirigencia de la hermandad explicó que el plan operativo involucra coordinaciones de seguridad, transporte especializado y monitoreo de vías para garantizar el resguardo de la efigie venerada durante todo el trayecto desde el Centro Histórico de Lima hasta el recinto militar de Surco.

Antecedente de culto en visitas pontificias

Un evento de esta magnitud cuenta con un antecedente directo en la historia reciente de la Iglesia peruana. Durante la visita apostólica del papa Francisco en enero de 2018, la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla también fue trasladada hacia el mismo recinto militar para presidir la multitudinaria misa de clausura.

"En la conferencia de prensa que tuvimos el jueves 17, nuestro Cardenal Carlos Castillo manifestó la posibilidad que en la misa de las Palmas también esté presente el anda del Señor de los Milagros, eso nos implica hacer un trazo de ruta, coordinar toda una logística para trasladar desde el Convento de las Nazarenas hasta las Palmas y su retorno", señaló el mayordomo.

Aquel despliegue del año 2018 congregó a más de un millón de fieles en la Base Aérea Las Palmas, consolidando un hito de fe que la Hermandad busca replicar bajo los protocolos de seguridad correspondientes para esta nueva cita internacional.

En ese sentido, el papa León XIV encabezaría una de las celebraciones litúrgicas más masivas del país junto a la venerada efigie del Cristo Moreno antes de concluir su agenda oficial en la capital.