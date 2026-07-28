Misa y Te Deum en Fiestas Patrias: Horario de la ceremonia religiosa que dará inicio al gobierno de Keiko Fujimori

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 28 de julio se conmemoran las Fiestas Patrias del Perú y como es tradición cada año, la Misa y Te Deum aperturará el inicio de la jornada de actividades oficiales. Por ello, en la siguiente nota conoce cuál será el horario de esta ceremonia religiosa que a su vez marcará el inicio del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Misa y Te Deum: ¿A qué hora se realizará la ceremonia religiosa?

La agenda oficial de los actos centrales por el 205 aniversario de la Independencia del Perú tendrá como primera actividad la Misa solemne y Te Deum, que será la antesala de la juramentación presidencial de Keiko Fujimori y brinde su primer Mensaje a la Nación.

Este acto litúrgico, de acuerdo con el protocolo de celebraciones por esta fecha patriótica, se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. en la Basílica Catedral de Lima en la que se reunirán las principales autoridades de Estado.

Vale señalar que, la ceremonia estará presidida por el Arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Lima estará acompañado por obispos y miembros del clero durante el desarrollo de la celebración religiosa.

🔴🔵#MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La Catedral de Lima culmina los preparativos para la tradicional Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, ceremonia que marcará el inicio de las actividades oficiales de este 28 de julio, previo a la toma de mando de Keiko Fujimori.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/OHdpnfwGi1 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

¿Quiénes participarán en la Misa solemne y Te Deum?

Entre las prinicipales autoridades de nuestro país que se tiene previsto que asistan a la Misa solemne y Te Deum se encuentran el presidente de la República saliente, José María Balcázar, el presidente del Congreso, el titular del Poder Judicial, los ministros de Estado, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,

A ellos se sumarán, autoridades eclesiásticas, cuerpo diplomático acreditado, así como todos los mandatarios del exterior que han llegado al país para la toma del mando presidencial de Keiko Fujimori entre los que figura Felipe VI, rey de España, que arribó ayer, lunes 27 de julio, en suelo peruano.

Es necesario explicar que el Te Deum es un himno de acción de gracias que forma parte de la tradicional ceremonia religiosa que se lleva a cabo cada 28 de julio con motivo de la celebración de la independencia de nuestro país.

Como vemos, la Misa y Te Deum aperturará la jornada de actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias este martes, 28 de julio. Será la antesala a la recepción de la banda presidencial y mensaje a la Nación de la presidenta electa Keiko Fujimori.