Epidemia de dengue en Perú: sobrepasan los 71 mil casos y 75 muertes ante la llegada de El Niño

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El brote de dengue en el Perú ha alcanzado proporciones críticas tras acumular 71.256 contagios y un total de 75 fallecidos en lo que va del año, incluyendo a 27 menores de edad, según los últimos registros epidemiológicos del Ministerio de Salud.

Concentración regional del brote y fallas en el seguimiento médico

La distribución geográfica del virus revela una afectación severa en el norte y la selva del país, siendo la región de Piura la que encabeza la nómina nacional con más de 13.000 casos confirmados. Le siguen departamentos como La Libertad, Lambayeque y San Martín, mientras que Lima también registra una importante carga de infectados dentro de su red hospitalaria.

Especialistas en epidemiología señalan que la alta tasa de complicaciones médicas responde a fallas estructurales en el monitoreo de los pacientes tras la consulta inicial. Debido a que los síntomas iniciales del dengue se confunden habitualmente con un cuadro gripal común, muchos infectados son dados de alta sin las indicaciones ni los controles necesarios para detectar la fase crítica del virus, la cual suele manifestarse entre el tercer y quinto día con el cese aparente de la fiebre.

En esa etapa crucial, la ausencia de una supervisión médica continua impide la identificación temprana de signos de alarma tales como dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas o somnolencia. Cuando el sistema asistencial no garantiza mecanismos de seguimiento domiciliario o citas de control, los pacientes con cuadros hemorrágicos o shock vascular llegan a los servicios de emergencia en estados avanzados de la enfermedad, reduciendo drásticamente las posibilidades de una recuperación efectiva.

Las regiones que registran un mayor número de casos de dengue en el país son Piura, La Libertad, Lambayeque y San Martín . Se recomienda participar en las campañas de vacunación, en zonas priorizadas del norte del país, Lima, Ucayali, San Martín y Loreto. Recuerda: tapar los depósitos de agua (bidones, baldes, tinas) y lavar sus paredes internas para eliminar los huevos del zancudo https://t.co/xx7BBekPtH Lee también Señor de los Milagros: reportan hasta 600 atenciones médicas por golpes de calor durante procesiones October 20, 2026

Riesgos por automedicación y necesidad de reforzar el primer nivel

Frente al colapso de los centros de atención y la demora en la entrega de diagnósticos, un sector considerable de la población opta por la automedicación o la consulta en establecimientos farmacéuticos informales. Esta práctica dilata la búsqueda de asistencia profesional calificada y enmascara los síntomas severos del dengue.

Para contener el impacto del brote antes de la llegada de las lluvias torrenciales asociadas al cambio climático, resulta prioritario fortalecer la capacidad operativa de las postas y centros de salud de primer nivel. Es indispensable dotar a estos establecimientos de insumos médicos básicos, pruebas de descarte rápido y personal capacitado en protocolos de hidratación.

En ese sentido, el dengue se posiciona como un desafío sanitario de gran magnitud para el Estado peruano, cuya contención dependerá de la capacidad de respuesta en el primer nivel de atención y de la ejecución eficaz de estrategias preventivas ante el impacto de las variaciones climáticas.