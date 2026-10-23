ATU y el MTC anuncian medidas para el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro frente al fenómeno El Niño

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El MTC y la ATU, presentaron un plan de prevención, sobre las actuales condiciones climáticas, con la finalidad de asegurar la continuidad del transporte público. El documento presentado establece medidas para reducir interrupciones del servicio que ocurran durante las consecuencias que pueda provocar el fenómeno El Niño en la capital.

Estas acciones involucrarían, de manera coordinada, a los servicios de la líneas 1 y 2 del metro, taxis y corredores complementarios. Ante ello, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, mencionó a representantes de los sectores mencionados, las estrategias en cuando a contingencia para resguardar la integridad de usuarios, operarios y conductores.

Mejoras en la ventilación de los buses

Debido a las altas temperatura que se registrarán en los próximos meses, la propuesta cuenta con la implementación de 'deflactores' lo que aumentaría el grado de apertura de las ventana de los buses. Es importante mencionar que se habilitarán también toldos y bebederos en las estaciones claves como Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo.

La medida implica a que los conductores del servicio regular, taxis y corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, recibirían una capacitación sobre la detección de síntomas como golpes de calor de los pasajeros. No obstante, también se contaría con la revisión de los motores de las unidades.

Esta intención se dirige específicamente a prevenir el sobrecalentamiento de las unidades durante los recorridos habituales. Ante ello, esto apuntaría a mantener el flujo ininterrumpido del servicio para los usuarios.

Se prevé limpieza del drenaje por lluvias

Cabe mencionar que esta estrategia de la ATU, abarca también trabajos en la infraestructura ferroviaria y vial, debido a prevenir que las lluvias colapsen las vías y generen desbordamiento de aguas en las zonas. Por otro lado, los accesos a las estaciones subterráneas tendrán un reforzamiento y mantenimiento de las bombas y canales hídricos.

Parte de la propuesta también pasa por la colocación de la señalización adecuada en puentes, pasos a desnivel y tramos en zonas complicadas. Ante ello, la ATU gestionará el servicio con un geovisor que monitoreará las condiciones de las unidades de servicio, basándose en las alertas y avisos que proporcionará el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (EFEN)

Con estas labores, el seguimiento en tiempo real asegura que los usuarios del sistema de transporte no sufran contratiempos en sus recorridos. Los operadores de emergencia activarían rutas de contingencia para impedir que el servicio de buses, taxis o corredores no se vean afectados por el problema climático.