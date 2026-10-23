Pescadores artesanales de Piura reportan crisis económica y piden medidas urgentes al Gobierno

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La emergencia climática del fenómeno El Niño está afectando a los pescadores de la región Piura durante sus labores. En entrevista para Exitosa, José Echem, presidente de la Asociación de Propietarios Pescadores Artesanales de Vice, demanda al gobierno ayuda urgente para los trabajadores de la pesca artesanal en el litoral norte.

En sus declaración, la autoridad menciona que su sector no ha sido considerado para ayudas económicas como los subsidios por parte del gobierno central frente a la emergencia natural.

Crisis climática afecta a la pesca artesanal

El dirigente ha mencionado que los pescadores están lidiando un problema con el recurso marino. Según cuenta, el calamar gigante se ha desplazado a zonas del Callao y Pucusana, desabasteciendo a los puertos locales. Este hecho provoca que los trabajadores realicen gastos logísticos que afectan a su propia economía.

"La concentración de este recurso hidrobiológico se encuentra hoy en día frente a zonas del sur como Pucusana, frente al Callao. Por ello, el recurso esta un poco, un poco profundo, en la que muchos compañeros de trabajo han salido a faenas de pesca sin poder lograr el objetivo de entrar con su tope establecido por el Ministerio de la Producción, están entrando con baja producción", dijo José Echem, presidente de la asociación.

Para el dirigente, la emergencia obliga a los trabajadores a que incrementen sus recursos para realizar sus labores. Siendo un problema logístico que merma la economía de dicho sector. Ante ello, muchos han optado por frenar sus actividades y fondear sus embarcaciones o evitar intentar pescar en aguas alejadas.

"Trasladarnos desde la zona norte hasta el sur es un gasto enorme que algunos compañeros lo que están haciendo es fondear sus embarcaciones porque no arriesgan ir hasta el sur, dado de que también el gobierno hoy en día el 31 de octubre termina la pesca del calamar gigante y no definen si vamos a seguir trabajando los meses de noviembre y dicembre", dijo el presidente de la asociación.

Ante esta crisis en la pesca, José Echem menciona que los trabajadores del sector reclaman ser incluidos en el Fondo Crecer, el cual podrían obtener mayores facilidades económicas. Menciona que se requiere el subsidio y mayor felixibilidad por parte del Ministerio de la Producción para poder trabajar en zonas que no cuenten con restricciones técnicas.