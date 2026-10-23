Lourdes Alcorta rechaza iniciativa por demanda competencial ante el TC y exige priorizar ayuda a damnificados

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Lourdes Alcorta, senadora de la bancada de Renovación Popular, cuestionó la intención de los congresistas de Buen Gobierno, quienes plantean presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta iniciativa busca definir los límites que pueden haber entre la Cámara de Diputados y el Senado, debido a la polémica por la aprobación de las facultades legislativas que planteó el Gobierno.

Además, cuestionó las recientes declaraciones de Jorge Nieto, quien mencionó tomar acciones disciplinarias contra los dos senadores que votaron a favor de las facultades legislativas.

Lourdes Alcorta critica iniciativa de Buen Gobierno

La senadora mencionó que dicha intención es "totalmente desubicada" al alegar que tras haber estado en el norte del país, en donde la emergencia provocada por las lluvia tras el inicio de la llegada del El Niño, demanda tomar acciones rápidas y concretas.

"Me parece totalmente desubicado. (...) Hemos vivido y visto el sufrimiento que han padecido por todas las lluvias. Han perdido todas sus cosas. (...) ¿Qué es lo que no ven?, ¿Qué es lo que no entienden? La ley está por encima de la parte humana. No corresponde por ninguna parte la relación, porque la parte humana está por encima de todo", declaró para los medios presentes en el Congreso.

Alcorta también criticó al senador Jorge Nieto por sus cuestionamientos a dos integrantes de su bancada que votaron a favor de las facultades legislativas. La parlamentaria consideró que las diferencias políticas no deberían dejar de lado las decisiones individuales de los legisladores.

"Los congresistas no tienen mandato imperativo. Yo que se hay un compromiso como ´partido, pero eso está en el alma de cada persona. Si estas viendo que tus hermanos peruanos se están ahogando en el norte y en el sur, ¿Qué cosa manda?, ¿Qué cosa prima?", sostuvo, la senadora al mencionar que se deben priorizar políticas dirigidas a los peruanos que padecen la emergencia climática.

🔴🔵🚨 #AHORA | La senadora Lourdes Alcorta destacó la aprobación de los puntos adicionales al pedido de facultades legislativas y criticó la ausencia de los representantes de la oposición durante el debate. Sostuvo que podían votar en contra, pero cuestionó que no asistieran a la sesión. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Iniciativa podría debatirse en comisiones

Tras su negativa sobre la demanda competencial al TC por parte de la bancada de Buen Gobierno, la senadora Lourdes Alcorta mencionó que el diálogo sobre dicho tema podría llevarse a cabo entre ambas cámaras del Congreso. A pesar de su negativa, consideró que el diálogo "siembre es bienvenido" para tratar el alcances del Senado frente a las decisiones de los Diputados.

"Hay las comisiones correspondientes para ir a debatir, ahí se discute, se conversa, se habla, se debate y finalmente se vota", manifestó.

Por último, criticó que algunos congresistas indiquen sus diferencias y riñas ante los medios de comunicación, puesto que el lugar para debatirlas sería en las comisiones del Congreso.