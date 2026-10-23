EsSalud brinda recomendaciones para prevenir atragantamientos por consumo de dulces en Halloween

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la celebración de Halloween, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brindó una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones alimentarias, reacciones alérgicas y otros accidentes que podrían afectar a los niños durante esta festividad.

¿Cómo prevenir atragantamientos por dulces durante Halloween?

La institución advirtió sobre la importancia de que los padres de familia y cuidadores supervisen las golosinas que reciben los menores, así como los productos que utilizan para sus disfraces y maquillajes, con el objetivo de evitar situaciones que pongan en riesgo su salud.

"Estamos muy preocupados por este tema de fiestas porque en EsSalud se incrementan los accidentes con niños. Ya nosotros, en lo que va del año, tenemos alrededor de 500 casos atendidos por urgencias y emergencias con menores de edad, por eso queremos evitar", señaló una representante de la institución.

Entre las principales recomendaciones, EsSalud exhortó a los padres a entregar y permitir el consumo de dulces que cuenten con empaques originales y marcas registradas. Asimismo, pidió verificar las fechas de vencimiento y evitar aquellos productos cuya procedencia o condiciones de conservación sean desconocidas.

Asimismo, alertó que el consumo de golosinas sin garantías sanitarias podría ocasionar intoxicaciones alimentarias. También advirtió sobre la tartrazina, un colorante presente en algunos productos que puede provocar reacciones adversas en personas sensibles a este componente.

Por ello, se recomienda revisar las etiquetas de los productos antes de que sean consumidos por los menores y desechar aquellos que presenten envolturas deterioradas, abiertas o sin información sobre su fabricación y vencimiento.

Un punto importante es que los adultos supervisen a los niños mientras comen golosinas, debido al riesgo de atragantamiento y obstrucción de las vías respiratorias, especialmente en los menores de corta edad.

Advierten riesgos por pinturas y maquillajes

EsSalud también alertó sobre el uso de pinturas faciales, maquillajes y otros productos cosméticos empleados para complementar los disfraces de Halloween.

Al respecto, recomendó comprobar que estos artículos cuenten con registro sanitario y provengan de establecimientos formales. El uso de productos de procedencia desconocida podría exponer a los niños a sustancias perjudiciales, entre ellas metales pesados como el plomo, además de provocar irritaciones y reacciones alérgicas en la piel.

Para eso, los padres deben revisar los componentes de los productos y suspender su aplicación si los menores presentan enrojecimiento, picazón u otras molestias cutáneas.

Finalmente, EsSalud reiteró la importancia de que los adultos acompañen a los niños durante las actividades de Halloween y supervisen tanto el consumo de dulces como el uso de disfraces y accesorios.