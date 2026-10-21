EsSalud relanza Hospital Perú en Iquitos con campaña de atención médica y cirugías gratuitas

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) relanzó el programa Hospital Perú en Iquitos con una campaña de atención médica especializada que se desarrollará hasta el 24 de octubre en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto.

Hospital Perú: relanzamiento incluye campaña médica

Un total de 26 profesionales de la salud llegaron desde Lima a Iquitos para participar en una campaña médica que busca reducir los tiempos de espera y atender la demanda acumulada de pacientes asegurados en la región Loreto.

La jornada, que se desarrollará hasta el 24 de octubre, forma parte del relanzamiento de Hospital Perú, estrategia de atención itinerante del Seguro Social de Salud (EsSalud), que busca acercar los servicios médicos especializados a las zonas que más lo necesitan.

Las atenciones se realizan en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto: el Hospital III Iquitos, el Centro de Atención Primaria (CAP) III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista. Los especialistas trabajan de manera coordinada con los equipos médicos de la región.

EsSalud relanza Hospital Perú en Iquitos con campaña médica.

¿Qué especialidades ofrece la campaña de EsSalud en Iquitos?

Los asegurados pueden acceder a consultas especializadas en gastroenterología, oftalmología, cardiología, ginecología, medicina física y rehabilitación. Asimismo, la campaña brinda servicios de enfermería, psicología, odontología, radiología, laboratorio y farmacia.

Además, se realizan cirugías de cataratas para reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de los pacientes que necesitan esta intervención.

EsSalud busca reducir las brechas de atención en Loreto

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, encabeza su segunda visita a Loreto, en seguimiento a los compromisos asumidos el pasado 1 de octubre para fortalecer los servicios médicos y mejorar la atención de los asegurados de la región.

Con el relanzamiento de Hospital Perú, la institución busca acercar los servicios especializados a las zonas que los requieren, atender la demanda acumulada y reducir las brechas de acceso a la salud. La intervención forma parte de la estrategia de atención itinerante de EsSalud, que contempla el trabajo coordinado con los establecimientos de salud locales para brindar una atención más oportuna a los pacientes.

EsSalud relanza Hospital Perú en Iquitos con campaña médica.

Con esta campaña, EsSalud busca fortalecer la atención médica en Loreto y facilitar el acceso de los asegurados a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos. Las atenciones se desarrollarán hasta el 24 de octubre en los tres establecimientos de salud habilitados en Iquitos.