Arequipa: Volcán Sabancaya eleva alerta a naranja tras explosión con emisión de cenizas y gases

El volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, registró una explosión a las 15:48 horas que provocó la expulsión de cenizas y gases. El evento llevó a las autoridades a declarar alerta naranja, lo que implica un nivel de vigilancia reforzada y medidas preventivas inmediatas.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los materiales expulsados se desplazaron hacia el oeste y noroeste, afectando principalmente a los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, además de diversos centros poblados de la provincia de Caylloma.

Riesgos para la población

El IGP advirtió que las emisiones representan un riesgo para la salud y el ambiente de las comunidades cercanas. En respuesta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó proteger ojos y vías respiratorias, cubrir depósitos de agua y evitar la exposición directa a la ceniza. También pidió evaluar constantemente el impacto en el agua, el suelo y el aire.

La población de Caylloma recibió mensajes de alerta en sus teléfonos móviles con instrucciones específicas para reducir riesgos, como usar mascarillas y lentes, cerrar rendijas de puertas y ventanas, y preparar una mochila de emergencia con alimentos y agua.

📢 Volcán #Sabancaya (Arequipa) registró esta tarde una explosión con dispersión de cenizas que van en dirección a los sectores oeste y noroeste, hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, según informó el @igp_peru. (1/2) pic.twitter.com/wCA5vUIPfW — COEN - INDECI (@COENPeru) January 9, 2026

La explosión ha puesto en estado de alerta a las autoridades locales y nacionales, ya que el canal de irrigación Majes, vital para la agricultura, y el valle del Colca, uno de los principales destinos turísticos del país, se encuentran dentro del área de posible impacto. La caída de cenizas podría afectar cultivos, ganado y la actividad turística en la zona.

Historia eruptiva del Sabancaya

El Sabancaya, de 5.960 metros de altura, forma parte del complejo volcánico Ampato-Sabancaya y es considerado el segundo volcán más activo del Perú.

Su historia eruptiva incluye episodios destacados en 1752, 1784 y entre 1990 y 1998, cuando se registraron explosiones de gran intensidad. Desde noviembre de 2016 mantiene un proceso eruptivo activo, con emisiones frecuentes de ceniza y gases.

La reciente explosión del Sabancaya y la activación de la alerta naranja confirman la necesidad de mantener una vigilancia constante en Arequipa. Las recomendaciones de INDECI buscan proteger la salud y los recursos naturales, mientras las autoridades refuerzan el monitoreo para evitar mayores daños en comunidades, agricultura y turismo.