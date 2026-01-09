RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Riesgos a la salud

Arequipa: Volcán Sabancaya eleva alerta a naranja tras explosión con emisión de cenizas y gases

El Instituto Geofísico del Perú reportó una explosión del Sabancaya que liberó cenizas y gases hacia Caylloma. INDECI recomienda proteger ojos y vías respiratorias y extremar precauciones en zonas cercanas.

El IGP brindó recomendaciones para evitar complicaciones respiratorias.
El IGP brindó recomendaciones para evitar complicaciones respiratorias. (Composición Exitosa)

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, registró una explosión a las 15:48 horas que provocó la expulsión de cenizas y gases. El evento llevó a las autoridades a declarar alerta naranja, lo que implica un nivel de vigilancia reforzada y medidas preventivas inmediatas.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los materiales expulsados se desplazaron hacia el oeste y noroeste, afectando principalmente a los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, además de diversos centros poblados de la provincia de Caylloma.

Riesgos para la población

El IGP advirtió que las emisiones representan un riesgo para la salud y el ambiente de las comunidades cercanas. En respuesta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó proteger ojos y vías respiratorias, cubrir depósitos de agua y evitar la exposición directa a la ceniza. También pidió evaluar constantemente el impacto en el agua, el suelo y el aire.

La población de Caylloma recibió mensajes de alerta en sus teléfonos móviles con instrucciones específicas para reducir riesgos, como usar mascarillas y lentes, cerrar rendijas de puertas y ventanas, y preparar una mochila de emergencia con alimentos y agua.

Tragedia en Apurímac: Mujer y tres menores de edad fallecieron tras ser impactados por un rayo
Lee también

Tragedia en Apurímac: Mujer y tres menores de edad fallecieron tras ser impactados por un rayo

La explosión ha puesto en estado de alerta a las autoridades locales y nacionales, ya que el canal de irrigación Majes, vital para la agricultura, y el valle del Colca, uno de los principales destinos turísticos del país, se encuentran dentro del área de posible impacto. La caída de cenizas podría afectar cultivos, ganado y la actividad turística en la zona.

Historia eruptiva del Sabancaya

El Sabancaya, de 5.960 metros de altura, forma parte del complejo volcánico Ampato-Sabancaya y es considerado el segundo volcán más activo del Perú.

Werner Salcedo pide creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para que dirija Machu Picchu
Lee también

Werner Salcedo pide creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para que dirija Machu Picchu

Su historia eruptiva incluye episodios destacados en 1752, 1784 y entre 1990 y 1998, cuando se registraron explosiones de gran intensidad. Desde noviembre de 2016 mantiene un proceso eruptivo activo, con emisiones frecuentes de ceniza y gases.

La reciente explosión del Sabancaya y la activación de la alerta naranja confirman la necesidad de mantener una vigilancia constante en Arequipa. Las recomendaciones de INDECI buscan proteger la salud y los recursos naturales, mientras las autoridades refuerzan el monitoreo para evitar mayores daños en comunidades, agricultura y turismo.

Temas relacionados Alerta naranja Arequipa cenizas explosión Indeci Volcán Sabancaya

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA