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Distinción al mérito

EsSalud: Colegio Médico del Perú reconoce a presidenta del Seguro Social por trayectoria en sector salud

El Colegio Médico del Perú otorgó la Distinción al Mérito a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportes al sector salud.

CMP condecora a Zulema Torres, presidenta de EsSalud.
CMP condecora a Zulema Torres, presidenta de EsSalud. (Composición: Exitosa)

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 17/10/2026

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La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas Gonzáles, recibió la Distinción al Mérito del Colegio Médico del Perú (CMP) en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus contribuciones al sector salud. La ceremonia se realizó en el marco del 62.° aniversario de la institución.

Zulema Tomas es condecorada por Colegio Médico del Perú

La distinción formó parte de una ceremonia que reunió a destacados profesionales de la medicina por sus aportes a la atención de pacientes, la docencia, la investigación y la salud pública.

Tomas Gonzáles es médica anestesióloga pediatra y cuenta con experiencia en la gestión pública. Durante su carrera, se desempeñó como directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y ministra de Salud, cargos desde los cuales participó en la gestión y el fortalecimiento de los servicios sanitarios.

Actualmente, como titular de EsSalud, promueve iniciativas dirigidas a mejorar la atención de los asegurados, optimizar los tiempos de respuesta de los servicios y reforzar la humanización de la atención médica, con el paciente como prioridad.

CMP condecora a Zulema Torres, presidenta de EsSalud.
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Especialistas de EsSalud Cusco también fueron reconocidos

En la misma ceremonia, el Colegio Médico del Perú distinguió a otros dos profesionales vinculados a EsSalud Cusco por sus contribuciones a la medicina especializada, la investigación y la formación académica.

Uno de ellos fue el médico cardiólogo Carlos Fernando Gamio Vega Centeno, jefe de la Unidad de Cardiología de EsSalud Cusco y docente principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). El especialista, quien también fue decano del Consejo Regional VI-Cusco del CMP, fue reconocido por su trayectoria asistencial, académica y gremial, además de sus aportes al desarrollo de procedimientos cardiológicos de alta complejidad.

Asimismo, recibió una distinción la ginecoobstetra Eliana J. Ojeda Lazo, docente e investigadora que estuvo al frente del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco entre 1987 y 2021.

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Ojeda Lazo, quien también ejerció como decana del Consejo Regional VI-Cusco del CMP, fue reconocida por su labor médica, académica y científica, así como por su contribución a la salud de las mujeres de la región.

CMP condecora a Zulema Torres, presidenta de EsSalud.
CMP condecora a Zulema Torres, presidenta de EsSalud.

Con estas distinciones, el Colegio Médico del Perú destacó la labor de profesionales que, desde la atención hospitalaria, la investigación, la docencia y la gestión pública, han contribuido al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud de la población.

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