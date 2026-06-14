Ordenan el retiro OBLIGATORIO de peligrosa marca de remedios naturales en Huancayo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo multisectorial en el Damero Comercial de Huancayo permitió retirar del mercado más de 180 productos naturistas irregulares. La intervención reveló que vendedores inescrupulosos ofrecían soluciones milagrosas que carecían de autorización sanitaria, engañando a los consumidores con fórmulas adulteradas, vencidas o simplemente compuestas por agua.

Acciones de control contra productos peligrosos

La jornada de fiscalización fue ejecutada por la Unidad de Bromatología de la municipalidad provincial, en conjunto con la Policía Fiscal y el Ministerio Público. El objetivo principal consistió en verificar el cumplimiento estricto de las normas sanitarias vigentes en los puestos naturistas más concurridos.

Durante el despliegue en las prolongaciones Piura y Guido, los inspectores detectaron artículos con etiquetas clonadas o adulteradas. Ante la presencia de las autoridades, cinco dueños de negocios prefirieron cerrar temporalmente sus establecimientos, evidenciando el temor a las sanciones por vender productos sin garantía sanitaria.

Los agentes especializados procedieron a realizar el decomiso inmediato de los preparados que no contaban con el registro de Digesa. Se verificó que los frascos carecían de fechas de vencimiento y contenían ingredientes desconocidos que los comerciantes intentaban posicionar como curas naturales para enfermedades crónicas.

"Se está encontrando que muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario o lo clonaron. Además, en algunos casos venden como remedio natural cuando solo es agua con colorante que lejos de curar una enfermedad podría ocasionar otras más", indicó el jefe de bromatología.

La peligrosidad de estos preparados radica en el engaño masivo. Los vendedores prometían aliviar males respiratorios, gástricos y articulares, aprovechándose de la confianza de personas vulnerables. Estos productos adulterados circulan peligrosamente en zonas comerciales, evadiendo controles básicos de calidad que garantizan la seguridad sanitaria humana.

Medidas de protección para los consumidores

Las autoridades municipales han confirmado que los operativos de control serán permanentes para salvaguardar la integridad de la población huancaína. Se busca erradicar la circulación de estos preparados peligrosos que prometían aliviar diversas dolencias sin contar con el respaldo científico ni legal exigido formalmente.

Diversos productos fueron retirados.

Los locales "Madan Mayra" y "Súper Kion" fueron sancionados tras encontrarse irregularidades en su mercadería durante la inspección. La Policía Fiscal exhorta a la ciudadanía a comprar únicamente en lugares autorizados, verificando siempre la existencia del registro sanitario antes de adquirir cualquier supuesto remedio natural.

Es fundamental que los compradores observen detalladamente las etiquetas de cada frasco antes de su adquisición. Un producto legítimo debe mostrar claramente la autorización oficial y las advertencias pertinentes. La informalidad comercial no solo afecta la economía local, sino que compromete la salud pública ciudadana.