Estambul: lluvias torrenciales dejan 3 muertos, más de 3.000 evacuados y miles de afectados por graves inundaciones

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las intensas lluvias torrenciales que azotaron Estambul, en Turquía, provocaron graves inundaciones, daños materiales y una emergencia que dejó al menos tres fallecidos. Las precipitaciones anegaron viviendas, comercios y calles, además de interrumpir el transporte y poner en peligro a cientos de ciudadanos. Ante la magnitud del temporal, las autoridades desplegaron miles de efectivos para atender las zonas afectadas.

Inundaciones dejan 3 muertos

El temporal golpeó distintos distritos de la ciudad entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, cuando las fuertes precipitaciones provocaron la acumulación de agua en calles y espacios públicos. La situación complicó el desplazamiento de los ciudadanos, dejó vehículos atrapados y obligó a los equipos de emergencia a intervenir en múltiples puntos para auxiliar a las personas afectadas.

Uno de los aspectos más graves de la emergencia fue el saldo de víctimas mortales. Entre los fallecidos figura un adolescente de 14 años que murió electrocutado tras entrar en contacto con el agua acumulada en una zona inundada del distrito de Fatih. Asimismo, un hombre de 34 años perdió la vida luego de resbalar en una calle anegada de Sarıyer y golpearse la cabeza.

Posteriormente, las autoridades informaron del hallazgo de un tercer cuerpo en la zona de Kağıthane, lo que elevó a tres el número de fallecidos reportados por las inundaciones. Mientras tanto, los equipos de rescate continuaron trabajando para atender a quienes quedaron atrapados por el avance del agua y reducir los riesgos en los sectores más perjudicados por las precipitaciones.

Miles de afectados por inundaciones

De acuerdo con el balance de incidencias comunicado el miércoles 14 de octubre, entre las 06:00 y las 20:00 se recibieron 2.518 avisos a los servicios de emergencia. De ese total, 1.277 estuvieron relacionados con inundaciones, mientras que otros reportes alertaron sobre 47 incidentes con personas atrapadas y 15 posibles deslizamientos de tierra.

🇹🇷 | Una mujer fue arrastrada por una repentina inundación en Estambul, Turquía, en medio de fuertes corrientes que sorprendieron a los transeúntes. https://t.co/L99RmuahOZ October 15, 2026

Los reportes también incluyeron incidencias relacionadas con 808 viviendas, 280 establecimientos comerciales y 76 vehículos, además de árboles caídos y daños en tejados. Frente a este panorama, las autoridades desplegaron aproximadamente 8.000 efectivos y 2.000 vehículos y máquinas. Asimismo, más de 3.000 personas que habían quedado atrapadas por las aguas fueron evacuadas.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades activaron un centro de gestión de crisis y suspendieron las clases presenciales durante el jueves 15 de octubre. El gobernador de Estambul, Davut Gül, advirtió que las lluvias continuarían durante los siguientes días y pidió a la población evitar zonas propensas a inundaciones, especialmente pasos subterráneos y cauces de agua.