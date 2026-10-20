INGEMMET: identifican más de 1500 zonas críticas ante llegada de lluvias intensas por El Niño

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la amenaza latente de precipitaciones pluviales extraordinarias, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) intensificó sus labores de monitoreo preventivo a lo largo del territorio peruano.

En conversación con Exitosa, el ingeniero Julio Lara, especialista de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de la institución, detalló que el país cuenta con un registro total de 2,186 zonas críticas identificadas. No obstante, destacó el despliegue estratégico de brigadas técnicas para priorizar los puntos más vulnerables.

"Tenemos 2,186 zonas críticas a nivel nacional. A través de este plan de despliegue de las brigadas desde Tumbes hasta Tacna, hemos priorizado más de 1,586 zonas críticas a las cuales les hemos dado prioridad porque son las zonas críticas que tienen mayor potencial de afectación por las lluvias en este caso y por el casco urbano de la población que se encuentra en esas zonas".

El peligro inminente en quebradas y centros urbanos

El especialista enfatizó que el riesgo principal radica en la combinación de las condiciones geológicas propias del terreno con los factores detonantes, como las intensas lluvias que ya empiezan a manifestarse en el norte del país.

En regiones como Piura, la falta de sistemas de drenaje pluvial adecuado y la acumulación de agua en zonas urbanas incrementan drásticamente la vulnerabilidad. Asimismo, en Lima Metropolitana, zonas tradicionales de riesgo como Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y Cieneguilla concentran asentamientos humanos dentro de cauces secos y laderas inestables.

"En 2023 se reactivó la quebrada Río Seco en el distrito de Cieneguilla y generó pérdidas hasta humanas y materiales, porque la población está sentada dentro del cauce de quebrada en una zona de peligro alto y muy alto. Ellos son los que tienen que evacuar".

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el ingeniero Julio Lara, especialista del INGEMMET, señaló que a nivel nacional se han identificado más de 1586 zonas críticas ante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Preciso que esto puede generar mucha... pic.twitter.com/bWwigoKphV — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Acceso público a la información y articulación con autoridades

Para facilitar la toma de decisiones oportunas por parte de los gobiernos locales y la ciudadanía, el representante de INGEMMET recordó que toda la información técnica y los mapas de peligro se encuentran disponibles de manera gratuita en la plataforma digital Perú Alerta.

A través de este portal, cualquier poblador puede verificar si su vivienda se ubica dentro de un área de riesgo e identificar las alertas vigentes articuladas con los reportes meteorológicos del SENAMHI.

Plataforma Perú en Alerta de INGEMMET

Finalmente, el experto subrayó que, si bien la institución provee el soporte científico y los informes preventivos, corresponde a las autoridades locales y a los propios vecinos gestionar rutas seguras de evacuación antes de que las precipitaciones alcancen su etapa más crítica en los próximos meses.

El mapeo y la priorización de zonas vulnerables presentados por INGEMMET reafirman la imperiosa necesidad de que autoridades y ciudadanos ejecuten acciones de prevención inmediatas para salvaguardar vidas ante los inminentes embates del Fenómeno El Niño.