Senado: bancadas de oposición emplazan a la Comisión de Constitución a debatir las facultades legislativas aprobadas por los diputados

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los senadores de las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, ratificaron formalemente su postura de que en la Comisión de Constitución del Senado se someta a debate el texto sustitutorio de facultades legislativas que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.

La presentación del oficio dirigido al titular del grupo de trabajo parlamentario, Carlos Mesía (Fuerza Popular), se dio luego de que suspendiera "hasta nuevo aviso" la sesión que empezó pasada las 5:00 p. m. de hoy, jueves 15 de octubre, donde se tenía previsto debatir y aprobar el predictamen elaborado por la Comisión, el cual añade nuevas materias al documento.

Oficio de bancadas de oposición.

Bancadas opositoras esperan citación para una nueva sesión

De acuerdo con el oficio al que accedió Exitosa, los senadores firmantes Humberto Morales, Íber Maraví y Hugo Ccahuana (Juntos por el Perú), Roger Astucuri (Partido Cívico Obras), Ruth Luque (Ahora Nación) y Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno), hicieron hincapié en los límites constitucionales que existe entre ambas cámaras. Por lo tanto, reafirmaron su posición en que el texto sustitutorio no tenga modificatoria alguna.

En ese sentido, expresaron que el debate parlamentario realizado en la Cámara de Diputados debe ser respetado, puntualizando que la bicameralidad debe orientarse por el principio de legalidad que rige los actos parlamentarios, quedamos atentos a una próxima citación.

Como se recuerda, la sesión se suspendió inicialmente pasada la 1:00 p. m. en medio de serios cuestionamientos por parte de la oposición hacia Carlos Mesía, a quien lo acusaron de desconocer el reglamento de la Cámara Alta.

La controversia en la conducción de la audiencia comenzó luego de la votación que tuvo una cuestión previa presentada por la senadora Patricia Iturregui para que se debata la correcta interpretación de los límites que tiene el Senado sobre el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados.

La votación obtuvo seis votos a favor y cinco en contra; sin embargo, Mesía lo dio por rechazado, lo que provocó una serie de reclamos de los integrantes de las bancadas de oposición, cuestionando su interpretación al resultado.

¿Qué contiene el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados?

El pasado 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

El debate seguirá su curso en el Senado, en medio de una visible crisis política entre ambas cámaras que conforman el Congreso de la República.