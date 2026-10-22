Llovizna en Lima: reportan pistas mojadas y precipitaciones en diversos distritos de la capital

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa llovizna sorprendió a los ciudadanos de Lima Metropolitana durante la noche de este jueves 22 de octubre, generando pistas mojadas y reducida visibilidad en los principales ejes viales de la capital. El fenómeno meteorológico viene impactando con mayor fuerza en jurisdicciones como San Isidro, San Borja, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho, donde se reportan gotas de gran tamaño y el inicio de posibles aniegos en zonas de alto tránsito peatonal y vehicular.

Impacto en los distritos de Lima y reporte de precipitaciones

Las precipitaciones registradas durante las primeras horas de la noche han provocado una rápida acumulación de agua en veredas y estructuras residenciales en diversos puntos de la capital. En distritos como San Borja y San Isidro, el despliegue vehicular ha mostrado una evidente desaceleración debido a las condiciones resbaladizas de la capa asfáltica.

Por su parte, en las zonas de Lima Norte y Lima Este, los vecinos dieron cuenta de la caída continua de gotas gruesas que podrían generar complicaciones en techos ligeros y pasajes peatonales. Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante sobre los pasos a desnivel y las avenidas principales para actuar oportunamente ante eventuales empozamientos de agua.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Tal como lo anunció el Senamhi en su alerta meteorológica, Lima Metropolitana empezará a soportar fuertes lloviznas desde hoy, jueves 22, hasta el sábado 24 de octubre. En el distrito de San Isidro, la llovizna viene generando que los conductores manejen a moderada velocidad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 23, 2026

El reporte ciudadano ratifica el cumplimiento del pronóstico oficial en toda la provincia de Lima, registrándose también un descenso en los niveles de temperatura ambiente. El tránsito en las vías de mayor flujo vehicular se mantiene fluido pero bajo estrictas medidas de prevención adoptadas por los propios transportistas.

Alerta oficial del Senamhi y pronóstico para las próximas jornadas

De acuerdo con la reciente alerta meteorológica difundida por el Senamhi, las condiciones de lluvia y llovizna de moderada a extrema intensidad se prolongarán desde este jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre en la costa centro y sur del país. El evento abarca no solo a Lima Metropolitana, sino también a las regiones costeras de Ica, Arequipa y Moquegua.

La institución especializada precisó que la precipitación estará acompañada por un incremento en la velocidad del viento y una densa cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en las zonas cercanas al litoral. Esta condición atmosférica se presentará con mayor severidad durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, elevando sensiblemente la sensación de frío entre la población.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Ciudadanos y conductores de San Borja fueron sorprendidos por una intensa llovizna, tal como lo pronosticó el Senamhi en su reciente alerta meteorológica. Este fenómeno se registrará hasta el sábado 25 de octubre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Senamhi alerta que temperaturas seguirían aumentando y podrían llegar hasta 35°C por El Niño October 23, 2026

En cuanto a los volúmenes de agua, los especialistas estiman acumulados cercanos a 1 mm por día para la costa de Lima e Ica, valores de hasta 2 mm por día en Moquegua y marcas próximas a 2.5 mm por día en el litoral de Arequipa. El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente continuará emitiendo reportes de actualización para alertar a los comités de gestión del riesgo de desastres.

En ese sentido, la llovizna continuará afectando la viabilidad y la temperatura en Lima Metropolitana durante los próximos días, por lo que se invoca a la ciudadanía a tomar las previsiones del caso.