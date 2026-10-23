Fenómeno El Niño en Perú: Lima podría alcanzar los 35 °C durante el verano, advierte experto

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La capital del Perú, Lima podría registrar temperaturas de hasta 35 °C durante el verano debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, advirtió el experto en meteorología, Jonathan Cárdenas en diálogo con Exitosa.

Lima podría alcanzar los 35 °C durante el verano

El especialista explicó que la capital ya presenta valores superiores a los habituales para esta época del año, pese a la presencia de cielos nublados y precipitaciones en algunos sectores.

"En este momento, a pesar de que el cielo está nublado y hemos tenido precipitaciones, registramos entre 5 y 6 grados por encima de los valores que deberíamos tener en un año normal para un día como hoy, en octubre. Entonces, para el verano, cuando la temperatura máxima debería bordear los 29 grados, podríamos registrar valores superiores", expresó.

Además, señaló que actualmente se registran entre cinco y seis grados Celsius por encima de las temperaturas que normalmente se esperan en octubre. Esta situación genera preocupación ante la posibilidad de que el incremento térmico continúe durante los próximos meses, cuando el país ingrese a la temporada de verano.

En esa línea, sostuvo que el aumento registrado actualmente permite dimensionar el escenario que podría presentarse durante la temporada de verano, cuando las temperaturas suelen alcanzar sus niveles más altos del año.

"Entonces, para el verano, cuando la temperatura máxima debería estar bordeando los 29 grados, que es la temperatura promedio en la ciudad de Lima en el pico del verano, imagínate subirle esos 6 grados de temperatura adicionales que tenemos debido al calentamiento por El Niño", manifestó.

¿La capital podría llegar a los 35 °C durante el verano?

Como parte de su declaración, el especialista explicó que esta combinación de factores sustenta las estimaciones sobre posibles picos de temperatura en la capital. En ese contexto, advirtió que algunos episodios podrían alcanzar los 35 °C, una cifra superior a los valores habituales del verano limeño.

"Por eso se habla o se estima que podríamos tener picos en el verano con temperaturas que puedan alcanzar 35 grados", precisó Cárdenas.

Finalmente, ante este panorama, será importante seguir los reportes meteorológicos y las actualizaciones oficiales sobre la evolución del fenómeno El Niño en el Perú, debido a que las condiciones climáticas en Lima pueden variar y las temperaturas podría alcanzar los 35 °C durante el verano y dependerá de cómo se desarrolle este evento durante los próximos meses.