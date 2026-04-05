¡Atención, conductores! Revisa AQUÍ en tiempo real el estado del tránsito de la Panamericana Sur durante el contraflujo vehicular

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como lo anunciara la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), desde las 10.00 a.m. de hoy, domingo 5 de abril, se viene llevando a cabo el contraflujo vehicular en la Panamericana Sur con destino a Lima, luego del feriado largo por Semana Santa.

A manera de coadyuvar a los conductores que transitarán por la vía nacional, principalmente quienes van en sentido de sur a norte, la entidad ha puesto a disposición la visualización de sus cámaras de seguridad que puedan monitorear en tiempo real el estado del tránsito durante el transcurso de la tarde y noche.

Revisa cómo está la Panamericana Sur durante el contraflujo vehicular

Como se recuerda, el organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso durante toda la temporada de verano 2026 que el desvío vehicular se desarrolle entre el kilómetro 52 de la Panamericana Sur (altura de La Chutana) y el kilómetro 10 (puente Atocongo).

Con la finalidad de que los usuarios puedan regresar a Lima de una manera "ordenada, segura y fluida", a través de la plataforma de YouTube de EMAPE se podrá observar en vivo y en directo la condición del tránsito vehicular, para ello, deberán ingresar al siguiente enlace.

De esta manera, se les permitirá tener un panorama más concreto desde Punta Negra, Punta Hermosa, Lurín (puente Arica y San Pedro) y el peaje de Villa El Salvador, dándoles la oportunidad de planificar su viaje, evitando contratiempos indeseados.

Para tener en cuenta:

Es importante mencionar que, Emape también ha puesto a disposición su personal operativo, grúas, equipos de apoyo y sistemas de videovigilancia durante el desarrollo del último plan de retorno de Lima.

Asimismo, la MML podrá alertar, en tiempo real, a más de 4 millones de usuarios sobre la congestión, accidentes, cierres, desvíos y otras incidencias, gracias a alianza con Waze for Cities. Del mismo modo, los ciudadanos podrán recibir dicha información mediante SMS o llamando a la Central de Emergencias (939561906).

La presencia policial también garantizada durante la ejecución del plan en los tramos mencionados de la Panamaricana Sur, no solamente para reforzar el control del orden interno durante el estado de emergencia, también para atender cualquier incidente que pueda presentarse en la vía.

Desde Emape hacen un llamado a los conductores a planificar sus viajes con responsabilidad, anticipación y siguiendo las indicaciones de los orientadores municipales y del personal policial que estará presente hasta la medianoche.