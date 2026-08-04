Senamhi ALERTA por INCREMENTO de la temperatura: hasta 37 °C en la costa y sierra entre el 5 y el 7 de agosto

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto, se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en gran parte del territorio nacional.

Durante este periodo, se anticipan cielos despejados hacia el mediodía con altos niveles de radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento de hasta 45 km/h por las tardes.

Pronóstico de temperaturas por regiones

Costa norte: Se esperan los valores más altos del país, alcanzando máximas de entre 30 °C y 37 °C.

Se esperan los valores más altos del país, alcanzando máximas de entre 30 °C y 37 °C. Costa centro y sur: En la zona central las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y 30 °C, mientras que en el sur se situarán entre 23 °C y 34 °C.

En la zona central las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y 30 °C, mientras que en el sur se situarán entre 23 °C y 34 °C. Sierra (norte, centro y sur): En el norte se proyectan entre 18 °C y 32 °C; en la sierra central, entre 17 °C y 29 °C; y en los Andes del sur, entre 14 °C y 27 °C.

Los departamentos y provincias de posible afectación son:

Amazonas (Chachapoyas, Bongará, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba)

(Chachapoyas, Bongará, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba) Áncash (Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay)

(Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay) Apurímac (Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau)

(Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau) Arequipa (Camaná, Caraveíi, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión, Arequipa)

(Camaná, Caraveíi, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión, Arequipa) Ayacucho (Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán)

(Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán) Cajamarca (Cajabamba, Celendón, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Cajamarca)

(Cajabamba, Celendón, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Cajamarca) Cusco (Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro)

(Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro) Huancavelica (Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja, Huancavelica)

(Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja, Huancavelica) Huánuco (Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Marañón, Pachitea, Lauricocha, Yarowilca, Huánuco).

(Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Marañón, Pachitea, Lauricocha, Yarowilca, Huánuco). Ica (Chincha, Nasca, Palpa, Pisco, Ica)

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 5 al 7 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Junín (Huancayo, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli, Chupaca)

(Huancayo, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli, Chupaca) La Libertad (Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Virú)

(Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Virú) Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque)

(Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque) Lima (Barranca, Huaura, Huaral, Canta, Lima Metropolitana / Provincia de Lima, Huarochirí, Cañete, Yauyos)

(Barranca, Huaura, Huaral, Canta, Lima Metropolitana / Provincia de Lima, Huarochirí, Cañete, Yauyos) Moquegua (Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro, Ilo)

(Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro, Ilo) Pasco (Daniel Alcides Carrión, Pasco)

(Daniel Alcides Carrión, Pasco) Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara, Sechura)

(Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara, Sechura) Puno (Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo)

(Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo) Tacna (Candarave, Jorge Basadre, Tarata, Tacna)

(Candarave, Jorge Basadre, Tarata, Tacna) Tumbes (Contralmirante Villar, Zarumilla, Tumbes)

(Contralmirante Villar, Zarumilla, Tumbes) Se incluye al Callao.

Recomendaciones del INDECI

Ante el aviso meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sugiere adoptar medidas de protección como:

Protección solar: Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol.

Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol. Hidratación y cuidado directo: Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad. Espacios y vestimenta: Mantener ventilados los ambientes de la vivienda o trabajo, y vestir ropa de colores claros.

El incremento de las temperaturas extremas y la radiación ultravioleta proyectados para los próximos días representan un riesgo directo para la salud pública. Ante este escenario meteorológico, resulta fundamental que la ciudadanía acate las recomendaciones emitidas por las autoridades y adopte medidas de autocuidado preventivas para mitigar las afecciones por golpe de calor o sobreexposición solar.