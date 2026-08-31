Senamhi activa ALERTA ROJA en Lima y 20 regiones más por incremento de temperaturas desde este 1 de septiembre

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi activó un aviso meteorológico de alerta roja ante el incremento de las temperaturas en Lima y 20 regiones más del país, fenómeno que se presentará desde este martes 1 al jueves 3 de septiembre. De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían estar acompañadas de un aumento en los niveles de radiación ultravioleta.

Aviso metereológico advierte alerta roja

De acuerdo a lo anunciado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en un reporte meteorológico, la población el incremento de las temperaturas alcanzará a diversas zonas del territorio nacional, por lo que recomendó a la población adoptar medidas de prevención, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 1 al 3 de septiembre, se espera el incremento de temperatura en la #Costa y #Sierra.



✅ Se podría registrar un aumento en los niveles de radiación ultravioleta.



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Según el Senamhi, se prevé temperaturas máximas diferenciadas en la costa y sierra del país durante los primeros días de setiembre. Para el martes 1, los valores oscilarán entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 26 °C en la costa central y entre 22 °C y 29 °C en la costa sur.

Para el miércoles 2, las máximas alcanzarán entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que variarán entre 24 °C y 28 °C en la central y entre 21 °C y 29 °C en la sur.

Para el jueves 3, se mantendrán condiciones similares, con máximas de hasta 36 °C en la costa norte y 30 °C en la sur.

¿Qué lugares están en alerta roja por el aviso meteorológico?

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Puno Tacna Tumbes

Radiación ultravioleta se incrementará exponencialmente

Uno de los principales factores de preocupación durante estos días será el incremento de la radiación ultravioleta (UV). En ese sentido, el Senamhi advirtió que las condiciones meteorológicas previstas podrían favorecer mayores niveles de exposición, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar efectos perjudiciales en la piel y los ojos.

Entre las medidas preventivas se encuentran evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar bloqueador solar, emplear sombreros o gorras y usar lentes de sol con protección UV. También se aconseja mantenerse hidratado ante el incremento de las temperaturas para anticipar un golpe de calor.

Finalmente, con este anuncio de tipo alerta roja, el Senamhi advierte a la población tener en cuenta acciones de precaución por el aumento de temperaturas en Lima y 20 regiones más desde este 1 de septiembre.