Alerta mundial por el fenómeno del niño en 2026: ¿Qué dicen los especialistas sobre el escenario climático?

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el geógrafo e investigador de la PUCP, Ricardo Bohl, y el profesor de la Universidad Nacional Agraria, Luis Icochea, analizaron el panorama climático ante la posible presencia de un fuerte Fenómeno El Niño durante el 2026. Mientras uno advierte que existen altas probabilidades de un evento severo con lluvias extremas y sequías, el otro pide cautela y cuestiona las predicciones alarmistas basadas únicamente en modelos climáticos.

La posibilidad de un fuerte Fenómeno El Niño durante el 2026 ha generado preocupación entre especialistas y autoridades debido a las posibles consecuencias que podría ocasionar en diversas regiones del país. En entrevista con Exitosa, dos expertos expusieron distintos puntos de vista sobre el escenario climático que afrontaría el Perú en los próximos meses.

Ricardo Bohl advierte vulnerabilidad del país

El geógrafo e investigador de la PUCP, Ricardo Bohl, sostuvo que las señales actuales deben tomarse con seriedad debido al incremento de temperaturas en el océano Pacífico y la interacción con el cambio climático global.

"Los científicos están dándonos una alerta que hay que tomar con pinzas, porque todo puede cambiar, pero las probabilidades de tener un Niño fuerte son muy grandes", manifestó.

Bohl explicó que el calentamiento global viene intensificando este tipo de fenómenos y generando escenarios más extremos en distintas partes del mundo.

"Hay un calentamiento global, el nivel del mar ha subido y las temperaturas cada año rompen récords. Esto interactúa con el fenómeno del Niño", señaló.

El especialista también cuestionó la fragilidad de la infraestructura nacional frente a eventos climáticos severos y recordó que el país continúa expuesto a inundaciones, colapsos y pérdidas humanas.

"Cualquier cambio en la temperatura del mar o cualquier lluvia parece afectar la economía, la sociedad y la salud. Los colegios se caen, llueve dentro de las salas de operaciones. Qué precariedad", expresó.

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Luis Icochea pide cautela frente a pronósticos extremos

Por su parte, Luis Icochea, profesor de la Universidad Nacional Agraria, indicó que, si bien hay incertidumbre por el fenómeno El Niño, actualmente existe un "pre Niño normal" a nivel global, lo que implica que su impacto no sea contundente hasta los próximos meses.

"Está mal que se le llame el niño costero, porque el niño costero es cosa totalmente distinta, ¿no? Es un pre niño normal, pre niño del global", expresó.

En diálogo con Exitosa, Luis Icochea, profesor de la Universidad Nacional Agraria, consideró que todavía no existen elementos suficientes para afirmar que el país enfrentará un "super Niño" como el ocurrido en 1997 o 1983.

"Hay que tener cuidado con las exageraciones y a cuántas veces en el 2024 se decía que venía lo peor y nada", indicó.

El especialista explicó que su equipo realiza seguimiento diario al comportamiento oceánico y aseguró que las condiciones actuales aún no muestran un escenario tan crítico.

"L las aguas cálidas del otro lado del Pacífico no están avanzando todavía. Ya al día de hoy día, no están avanzando. Los vientos al otro lado del Pacífico, que son la clave para que se mueva esa piscina de agua caliente hacia Perú, está algo débil y se invierten los vientos, pero muy débiles en comparación al año 97", detalló.

Icochea precisó además que el fenómeno observado actualmente corresponde a una fase previa y no necesariamente a un evento extremo consolidado.

Mientras continúan las evaluaciones climáticas, ambos especialistas coincidieron en la importancia de mantenerse alertas y fortalecer las medidas de prevención para reducir el impacto que un eventual Fenómeno El Niño podría generar en el país.