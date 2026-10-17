Gobierno eleva las propinas de cadetes y alumnos de las Fuerzas Armadas y la PNP: ¿cuánto recibirán?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno aprobó una nueva escala de propinas para los cadetes y alumnos que se forman en los institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La disposición establece nuevos montos de acuerdo con el año de instrucción de los beneficiarios y fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 219-2026-EF, publicado en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La aprobación de esta escala se sustenta en las disposiciones presupuestarias vigentes para el año fiscal 2026, que autorizan el incremento de estos montos. Asimismo, la norma establece los mecanismos administrativos para actualizar los registros correspondientes y determina cómo se financiarán los nuevos pagos.

¿Cuánto recibirán los cadetes y alumnos?

La nueva disposición fija rangos diferenciados para los cadetes y alumnos de los institutos armados y de la Policía Nacional. En el caso de los cadetes, el monto mínimo establecido es de S/ 228,44, mientras que el máximo asciende a S/ 489,50. Para los alumnos , las cantidades se ubican entre S/ 219,36 y S/ 438,72.

La diferencia entre los montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario. Sin embargo, el documento disponible no detalla los importes específicos correspondientes a cada año, por lo que no es posible precisar cuánto recibirá cada categoría de manera individual.

La medida se enmarca en el Decreto Legislativo N.° 1132, que regula la estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y al personal policial de la PNP. Además, toma como referencia la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que contempla la autorización para incrementar las propinas de cadetes y alumnos.

Fuerzas Armadas

¿Cómo se financiará el incremento?

El decreto supremo establece que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizará de oficio la escala de propinas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Este procedimiento permitirá adecuar los registros administrativos a los nuevos montos aprobados. La actualización estará a cargo de la entidad competente del MEF, conforme a lo dispuesto en la norma publicada.

En cuanto al financiamiento, el incremento se cubrirá con los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda. El decreto precisa que la implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

La disposición lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Defensa, Rafael Belaunde; del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro del Interior, César Astudillo.

En conclusión, la aprobación de esta nueva escala establece los montos actualizados que recibirán los cadetes y alumnos de las instituciones militares y policiales durante su formación. La aplicación de los pagos dependerá de la categoría correspondiente y de la actualización de los registros administrativos contemplada en el decreto supremo.