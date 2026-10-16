Especialista advierte que El Niño será "extraordinario" y pide anticipar lluvias y evacuaciones

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño presentaría condiciones climáticas extraordinarias, según la exdirectora científica del SENAMHI, doctora Elizabeth Silvestre. En diálogo con Exitosa, la especialista indicó que el incremento de temperatura superó lo esperado y destacó la necesidad de anticipar posibles lluvias intensas mediante un seguimiento local.

Elizabeth Silvestre explica por qué El Niño sería extraordinario

Durante la entrevista, Silvestre explicó que el comportamiento de los indicadores climáticos muestra un incremento de temperatura superior al previsto. Según lo señalado, el valor actualizado llegó a 1,4, resultado que la llevó a caracterizar el evento como un Niño extraordinario, debido a las condiciones observadas.

"Ese valor ha llegado a 1.4 mayor de lo que nosotros estábamos esperando. Por lo tanto, este niño está caracterizado para nosotros como un niño extraordinario", señaló.

La especialista también advirtió que el aumento de la temperatura está relacionado con mayores precipitaciones. Estas condiciones hacen necesario seguir la evolución del fenómeno y reconocer las zonas que podrían verse afectadas por lluvias intensas, inundaciones o activaciones de quebradas, de acuerdo con los pronósticos disponibles.

"Entonces, al tener estos incrementos, las temperaturas se incrementan, las precipitaciones se incrementan", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la exdirectora científica del SENAMHI, dra. Elizabeth Silvestre, indicó que la anticipación será clave para las estrategias preventivas ante los efectos del El Niño, como por ejemplo, el dengue. Sostuvo que esto debe darse entre tres, cinco o 15 días antes y que ya es posible hacerlo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 17, 2026

Piden monitoreo local para anticipar lluvias y evacuaciones

Ante ello, Silvestre sostuvo que el seguimiento del fenómeno debe realizarse a escala local. La especialista planteó utilizar pronósticos anticipados para identificar las áreas expuestas y organizar medidas preventivas, entre ellas las estrategias de evacuación que permitan orientar a la población ante una emergencia.

"Hay que lo que nos toca ahora es hacer un monitoreo a escala local y un seguimiento a escala local con pronósticos anticipados para poder implementar estrategias, como bien lo hemos escuchado y las has mencionado tú, estrategias de evacuación", sostuvo.

La identificación de las zonas donde podrían registrarse precipitaciones y activarse quebradas es parte de la gestión del riesgo de desastres. Contar con información específica permitiría determinar qué sectores requieren atención prioritaria y hacia dónde deberían trasladarse las personas ante una situación peligrosa.

"Tenemos que saber dónde llueve, dónde se va a activar la quebrada para decirle a la población a dónde tiene que ir. Todo ese proceso se llama gestión de riesgo", añadió.

El monitoreo de El Niño, la elaboración de pronósticos anticipados y la planificación de evacuaciones son medidas señaladas por Silvestre para afrontar las condiciones previstas. La especialista insistió en la importancia de conocer los riesgos en cada localidad ante el posible incremento de las temperaturas y las precipitaciones.