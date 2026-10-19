Golpe a la minería ilegal: 10 sujetos son detenidos tras megaoperativo contra red criminal 'Los Lobos 2'

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lucha contra las economías ilícitas en el Perú sumó un nuevo hito operativo tras llevarse a cabo un contundente megaoperativo enfocado en desarticular la estructura financiera y logística de la organización criminal 'Los Lobos 2', dedicada a la minería ilegal de oro.

Según los reportes oficiales compartidos por la Embajada de EE. UU. en el Perú, las acciones fueron lideradas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, contando con la participación directa de agentes federales del U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS).

Las diligencias judiciales contemplaron un total de 13 allanamientos simultáneos distribuidos en seis regiones del país, abarcando puntos críticos en el norte y la Amazonía peruana, como Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y una base militar en Amazonas.

Como resultado de esta intervención a gran escala, las fuerzas del orden lograron la detención de 10 sospechosos e incautaron un cuantioso arsenal que incluye armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos de comunicación y S/ 70 mil en efectivo, evidenciando la magnitud de los recursos que manejaba la red ilícita.

El rol del presunto financista y conexiones transnacionales

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la cúspide de la organización criminal estaría integrada por el empresario y excandidato a la alcaldía de Surco, Eduardo Caprile, y su hermano Stefano.

A Caprile se le señala como uno de los principales financistas de las operaciones extractivas ilegales de 'Los Lobos 2', utilizando sus antecedentes empresariales para mantener activa la estructura pese a anteriores intervenciones estatales.

La hipótesis fiscal también apunta a que el excandidato habría financiado el funcionamiento de una vía clandestina denominada 'Bambi', empleada como corredor logístico de ingreso desde Ecuador para trasladar maquinaria, insumos y personas hacia zonas de explotación en territorio peruano, presuntamente en coordinación con facciones criminales extranjeras como 'Los Choneros'.

Infiltración en las fuerzas del orden

Uno de los aspectos más alarmantes revelados por el Ministerio Público es la presunta participación de policías en actividad, efectivos en retiro y personal militar, quienes habrían integrado una red de protección e información para la organización.

Entre los investigados figura el capitán de la Policía en retiro Estuardo Miguel Izquierdo Berlanga (alias 'Denzel'), señalado como enlace operativo, además de suboficiales de la Policía y del Ejército vinculados a áreas de Inteligencia acusados de filtrar información reservada sobre los desplazamientos y operativos policiales para asegurar la impunidad de la red.

Este megaoperativo interinstitucional e internacional no solo frena temporalmente las operaciones de extracción ilegal de oro y el lavado de activos, sino que expone las profundas redes de corrupción y complicidad institucional que facilitaban la expansión de organizaciones criminales en el país.