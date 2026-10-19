Halloween 2026: conoce las estafas que debes evitar al comprar disfraces y entradas para fiestas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Halloween está cada vez más cerca y muchas personas recurren a internet para encontrar disfraces, adquirir entradas para fiestas o aprovechar promociones temáticas. Sin embargo, la búsqueda de precios bajos y ofertas de último minuto también puede abrir la puerta a estafas digitales que circulan por redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas web fraudulentas.

Según ESET, una de las modalidades más frecuentes consiste en crear tiendas falsas o anuncios que imitan la identidad de comercios legítimos. Para captar compradores, los delincuentes utilizan logotipos, fotografías y nombres de marcas reconocidas, además de ofrecer descuentos extraordinarios que pueden llegar al 90%. La intención es generar confianza y presionar a los usuarios para que compren sin comprobar si el negocio existe realmente.

Quienes caen en estos engaños pueden pagar por productos que nunca reciben, obtener artículos distintos a los anunciados o entregar información financiera en sitios fraudulentos. Por ello, la compañía recomienda revisar cuidadosamente las ofertas antes de realizar cualquier transacción.

¿Cómo evitar las estafas al comprar disfraces y entradas?

La primera recomendación es desconfiar de los adelantos solicitados por Yape o Plin, especialmente cuando se trata de vendedores desconocidos. Antes de transferir dinero, es importante verificar su identidad y evitar actuar bajo presión. Aunque el nombre del destinatario coincida con el proporcionado por el vendedor, esto no garantiza que la operación sea segura.

Halloween

También se aconseja evitar la compra de entadas revendidas por Facebook, Instagram o WhatsApp. Los estafadores pueden ofrecer códigos QR falsos o vender una misma entrada a varias personas.

Lo más seguro es recurrir a los canales oficiales del organizador y comprobar cualquier promoción de pases gratuitos, sorteos o descuentos 2x1 directamente en sus plataformas verificadas.

Otra señal de alerta son los disfraces demasiado baratos. Las ofertas con precios muy por debajo de lo habitual y mensajes como "últimas unidades" pueden buscar que el comprador decida rápidamente. Antes de adquirir un producto, conviene revisar los comentarios de otros clientes, la antigüedad de la cuenta y los datos de contacto del negocio.

Cuidado con los enlaces, códigos QR y falsos premios

ESET también advierte sobre los enlaces y códigos QR que llegan mediante mensajes con supuestas promociones de Halloween. Antes de abrirlos o escanearlos, se debe comprobar su procedencia, pues podrían dirigir a páginas diseñadas para solicitar contraseñas, datos personales o información bancaria.

Del mismo modo, ningún supuesto sorteo debe ser motivo para compartir claves de acceso o códigos de verificación recibidos por SMS. Estos datos pueden permitir que terceros ingresen a cuentas personales.

Disfrutar de Halloween sin contratiempos también requiere cuidar la seguridad digital. Comprar por canales oficiales, verificar a los vendedores y no compartir información confidencial son medidas sencillas que pueden evitar pérdidas económicas y el robo de datos personales.