Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz por 60 días ante avance de minería ilegal

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar a las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y otras amenazas consideradas situaciones de violencia.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 137-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con esta decisión, las autoridades buscan mantener las acciones de seguridad desplegadas en una de las zonas afectadas por actividades ilícitas.

Durante la vigencia de la medida, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en la provincia, mientras que la Policía Nacional del Perú brindará apoyo a las operaciones. El objetivo establecido por el Ejecutivo es hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y responder ante otros escenarios de violencia que puedan presentarse.

Pataz mantiene restricciones durante emergencia

El decreto contempla la aplicación de las disposiciones previstas en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. En ese marco, se establece la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Una de las principales disposiciones comprende al distrito de Pataz, donde se mantendrá la inmovilización social obligatoria entre las 22:00 y las 05:00 horas durante el periodo de emergencia.

Sin embargo, existen excepciones para el personal estrictamente necesario que desarrolla actividades esenciales. Entre ellas se encuentran los servicios de salud, abastecimiento de medicinas, agua y saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza pública, recojo de residuos sólidos y servicios funerarios, además de actividades vinculadas a estos sectores.

Fuerzas del orden deberán respetar normas sobre uso de la fuerza

El dispositivo también precisa que las intervenciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional deberán desarrollarse bajo las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las disposiciones nacionales que regulan el empleo y uso de la fuerza.

En el caso de las Fuerzas Armadas, la actuación deberá sujetarse al decreto legislativo que establece las reglas para su empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional. Asimismo, la Policía Nacional deberá aplicar la normativa específica que regula el uso de la fuerza por parte de sus efectivos.

El decreto también incorpora el cumplimiento del protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.

La prórroga extiende por otros 60 días el régimen excepcional en Pataz y mantiene tanto la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía como las restricciones nocturnas en el distrito. La medida busca reforzar las acciones de seguridad frente a la minería ilegal y las organizaciones criminales que operan en la zona.