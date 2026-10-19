Sunat otorga facilidades tributarias: benefician a contribuyentes de zonas afectadas por desastres

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dispuso la aplicación automática de facilidades tributarias destinadas a personas naturales y empresas ubicadas en las zonas afectadas por desastres naturales. Esta iniciativa busca otorgar alivio económico a los contribuyentes damnificados para que puedan enfocar sus recursos en la seguridad familiar y la recuperación de sus actividades productivas.

Aplicación automática y marco normativo de los beneficios

El conjunto de facilidades tributarias se ejecuta en estricto cumplimiento de la Resolución de Superintendencia 051-2019/Sunat, norma que regula la atención prioritaria en situaciones de desastre natural. Las prórrogas entran en vigencia a partir de la publicación oficial del decreto supremo que declara el estado de emergencia en cada localidad afectada.

Los contribuyentes beneficiados no necesitan presentar formularios ni acudir a los Centros de Servicios al Contribuyente para acceder a estos mecanismos de apoyo. La identificación de los beneficiarios se realiza de forma directa mediante los sistemas informáticos de la administración tributaria.

📰 La #Sunat otorga facilidades tributarias a contribuyentes de zonas declaradas en emergencia por desastres naturales, vigentes de manera automática. • Nos solidarizamos con los damnificados para que prioricen la seguridad de sus familias y la reconstrucción de sus negocios. https://t.co/DTVNUV4heH — SUNAT (@SUNATOficial) October 19, 2026

El padrón de atendidos se elabora tomando como referencia el domicilio fiscal registrado en el sistema del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de emisión del decreto. De esta manera, el proceso se completa de forma transparente para evitar desplazamientos innecesarios en las zonas impactadas.

Prórroga de cronogramas y verificación de fechas en la plataforma

Entre los principales beneficios destaca la modificación del cronograma de obligaciones tributarias, lo que permite postergar el pago de impuestos mensuales y anuales. Esta flexibilización otorga mayor liquidez a los pequeños y medianos empresarios en momentos de vulnerabilidad financiera.

Paralelamente, la medida contempla la protección de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias que se encuentren en curso. Dicho soporte evita que los contribuyentes pierdan los beneficios previamente otorgados por retrasos involuntarios derivados de la emergencia.

Para verificar el nuevo cronograma adaptado, la entidad recomendó consultar la plataforma virtual institucional e ingresar a la opción de reporte personalizado. A través de este canal digital, cada usuario podrá visualizar las fechas reprogramadas para el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

La medida contempla la postergación de vencimientos de declaraciones mensuales y anuales, así como la protección de fraccionamientos vigentes. Asimismo, la activación de estos beneficios no requiere de solicitudes presenciales ni trámites adicionales ante las oficinas de la entidad.

En ese sentido, la Sunat reafirma su compromiso de mantener una administración tributaria cercana, solidaria y eficiente, actuando como un soporte constante para las regiones golpeadas por fenómenos naturales.