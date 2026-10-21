Hugo García deja abierta la posibilidad de tener otro hijo con Isabella Ladera: "Nunca digas nunca"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hugo García atraviesa una de las etapas más felices de su vida desde el nacimiento de Koa, su primer hijo con Isabella Ladera. El exchico reality habló sobre la posibilidad de agrandar la familia que ha formado con la influencer venezolana y explicó cómo la paternidad transformó sus prioridades, convirtiéndose en una experiencia que hoy disfruta plenamente.

¿Hugo García volverá a ser papá?

Durante una reciente visita al Perú, el modelo conversó con las cámaras de un programa de espectáculos y se refirió a sus planes familiares. Aunque no descartó la posibilidad de tener otro bebé en el futuro, dejó en claro que, por ahora, prefiere disfrutar de esta etapa junto a su pequeño, quien tiene apenas tres meses de nacido.

"Déjame disfrutar a mi Ko**. Estamos felices con K**. Nunca digas nunca porque no sabes qué puede pasar, pero ahorita estamos enfocados, en nuestra familia, en los niños y tenemos una princesa también", indicó para 'Amor y Fuego'.

Asimismo, Hugo García destacó que se encuentra feliz con la familia que ha formado junto a Isabella Ladera, en la que también está Mía, la hija mayor de la influencer. Por ello, antes de pensar en agrandar la familia, ambos están concentrados en sus niños y en aprovechar cada momento de esta nueva etapa como padres.

La nueva vida de Hugo García

Por otro lado, el deportista reconoció que la llegada de Koa cambió por completo su manera de ver la vida. Ahora, sus decisiones giran alrededor de su hijo, por quien siente un amor que considera difícil de explicar con palabras. Además, esta experiencia le permitió comprender mejor lo que sus propios padres intentaban transmitirle sobre el amor hacia los hijos.

En esa misma línea, el modelo expresó su felicidad por el crecimiento de su pequeño y destacó que se encuentra saludable. También comentó que Koa ha heredado características de ambos progenitores, algo que lo llena de orgullo y emoción.

"Realmente hoy aprendí lo que te dicen los papás cuando eres chiquito, de que un amor de hijo es insuperable. Así que nada, solo tengo palabras de amor para él y que me muero por él", indicó.

Actualmente, Hugo García continúa viviendo en Miami junto a Isabella Ladera y los niños, aunque viajó al Perú para participar en una carrera. Mientras tanto, disfruta de su nueva faceta como padre y mantiene abierta la posibilidad de darle un hermanito a Koa cuando llegue el momento adecuado.