Magaly destruye a Rafael Cardozo por seguir hablando de 'Cachaza': "Le hiciste perder diez años de su vida"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Rafael Cardozo y esta vez cuestionó duramente que el brasileño haya vuelto a hablar de Carol Reali, conocida como 'Cachaza', pese a que la modelo ya rehízo su vida. La conductora consideró innecesario que el exchico reality se refiera públicamente a su expareja, quien recientemente se casó y está esperando a su primer bebé con su actual pareja.

La polémica surgió luego de que Cardozo aprovechara su participación en 'Esto es Guerra' para enviarle un mensaje a 'Cachaza'. El brasileño recordó los diez años que compartieron y le deseó lo mejor en esta nueva etapa. Además, recurrió a una frase que había utilizado su amigo Hugo García para dedicársela a una expareja, generando risas entre los integrantes del programa.

Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por Magaly Medina. La periodista cuestionó que Cardozo continúe mencionando a 'Cachaza' cuando ella se encuentra en una relación estable, se casó recientemente y está a la espera de su primer hijo. Desde su perspectiva, el brasileño debería dejar atrás esa etapa y evitar cualquier comentario que pueda resultar incómodo para la modelo.

Asimismo, Medina consideró que el mensaje podía tener un tono burlón, especialmente porque Cardozo decidió pronunciarse sobre la vida actual de una mujer con quien terminó hace varios años. Para la conductora, si el brasileño tiene algún arrepentimiento por lo ocurrido durante su relación, debería reflexionar sobre ello en privado y no involucrar nuevamente a su expareja.

Finalmente, Magaly sostuvo que Cardozo debería dejar de utilizar el nombre y el apodo de 'Cachaza', pues ella ya construyó una nueva vida lejos de aquella relación. Sus comentarios volvieron a poner sobre la mesa la polémica por la manera en que ambos han manejado públicamente el final de su romance.