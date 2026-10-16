Descubrió que sus hijos NO son suyos; demandó a su pareja y al amante: la Justicia ordenó indemnizarlo

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre descubrió con un análisis de ADN que sus hijos no eran suyos, por lo que decidió demandar a su pareja y al padre biológico de los menores. La justicia los condenó a indemnizarlo por daño moral. El caso se volvió viral y generó el debate en las redes sociales.

Prueba de ADN reveló que no era el padre de los niños

De acuerdo a los reportes, una pareja decidieron vivir juntos en 2010 y tuvo una hija en 2012. Posteriormente, su relación se fue consolidando y tuvieron otros dos niños en 2015 y 2017. El hombre reconoció a ambos menores como hijos propios porque entendía que habían sido concebidos durante el tiempo de su convivencia con la mujer.

Sin embargo, en 2018 comenzó a sospechar de que su entonces pareja le había sido infiel. De acuerdo con su presentación judicial, posteriormente, confirmó la traición de la mujer que consideraba el "amor de su vida": mantuvo una relación con un vecino que, además, era primo suyo.

Ante la incertidumbre, él decidió realizarse un estudio genético privado que determinó que no era el padre biológico de los dos niños. Con ese resultado de la prueba de ADN optó por llevar a su pareja y al amante a juicio: realizó una acción de impugnación de filiación ante un juzgado de familia.

Demandó a su pareja y al amante por la traición

En 2021, una sentencia dejó sin efecto su vínculo filial con los dos menores y se estableció que el amante era el padre biológico de ellos, por lo que el demandante exigió una indemnización por daño moral, ya que había asumido una paternidad que no le correspondía.

Durante el juicio, la mujer negó haberlo engañado y afirmó que creía que los niños eran hijos de su entonces pareja. El padre biológico también sostuvo que desconocía esa posibilidad hasta que se conocieron los resultados de la prueba de ADN.

Tras revisar el expediente, la magistrada del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de San Isidro, en Argentina, explicó que el eje central no consistía en determinar si la pareja mantenía una relación exclusiva, si habían existido separaciones o si se habían producido situaciones de violencia durante la convivencia, sino que se buscaba determinar si se había ocultado al demandante la posibilidad de que los niños no fueran biológicamente suyos.

Justicia falló a favor del hombre: indemnización de $1.500.000

Para la magistrada, la mujer tenía el deber de informar a su entonces conviviente que tuvo una relación con un tercero durante la época de concepción. La sentencia extendió ese reproche al padre biológico, por su vínculo con la madre y por su cercanía familiar con el demandante.

Finalmente, la Justicia condenó a la mujer y al amante a indemnizar al hombre con un monto de $1.500.000 en concepto de daño moral, derivado del ocultamiento de la verdadera filiación de los dos niños.

Los intereses deberán computarse desde el 24 de junio de 2021, fecha en la que se dictó la sentencia de impugnación de filiación, con una tasa anual del 6% hasta el dictado del nuevo fallo.

El caso en Argentina vuelve a generar conmoción en las redes sociales, pues bien, la Justicia determinó que una mujer y su amante deberían indemnizar a su pareja por haberlo engañado: no era el padre biológico de dos niños.