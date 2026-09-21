Isabella Ladera es criticada por vender sus muebles orinados por 3 MIL DÓLARES: "Para recuperar algo"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera volvió a generar controversia en redes sociales luego de anunciar que puso a la venta dos muebles de lujo por miles de dólares, pese a reconocer que ambos habían sido orinados por sus mascotas. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores y desató una ola de críticas contra la influencer venezolana que la acusaban de aprovecharse de la situación.

Isabella Ladera vende muebles orinados

A través de sus historias de Instagram, la madre de la hija de Hugo García explicó que decidió vender los dos sofás afectados por sus perros y gatos. Según contó, intentó limpiarlos para eliminar el olor; sin embargo, aseguró que la experiencia le resultó incómoda y optó por desprenderse de ambos muebles.

Lo que más sorprendió a los usuarios fue el precio establecido por Ladera. La influencer ofreció los dos sofás por US$3.000, pese a que uno de ellos, de color verde, le había costado más de US$3.000. El segundo, de color morado y adquirido recientemente, tuvo un valor cercano a los US$2.000.

"Los dos por 3K, ¿quién dice yo? Pero hay una situación. Es que, como tengo perros y gatos, los dos muebles que compré están meados. Lo intentamos lavar, pero yo cuando huelo algo de algún lugar y así ya no huele, no hay manera de que ese olor se salga de mi cabeza, por lo que quiero venderlos", dijo en sus historias de Instagram.

De esta manera, Isabella buscaba recuperar parte del dinero que había invertido en los muebles. No obstante, el hecho de que reconociera públicamente que habían sido afectados por la orina de sus mascotas provocó que muchos usuarios cuestionaran las condiciones en las que pretendía venderlos.

Isabella Lader vende muebles orinados por sus mascotas

Usuarios la critican en redes sociales

La publicación no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales. Mientras algunos cibernautas criticaron que ofreciera los sofás pese al problema que ella misma había revelado, otros consideraron que el precio resultaba poco atractivo tomando en cuenta el estado de los muebles.

"Se está aprovechando de sus seguidores para vender esos muebles en pésimo estado", "Qué asco! Nadie debería comprar esos muebles", "La de trabajar no te la sabes?", "Creo que ha perdido la noción de la realidad... No puede vender algo en esas condiciones", son algunos de los comentarios.

Es así que, lo que aparentemente era una simple venta de artículos del hogar terminó generando indignación entre numerosos seguidores. La decisión de Ladera de transparentar el motivo de la venta y mantener un precio de miles de dólares convirtió el anuncio en una nueva polémica alrededor de la influencer.