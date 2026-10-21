Congreso: Miguel Torres firma la autógrafa que delega facultades legislativas al Ejecutivo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres Morales, suscribió la tarde de este miércoles la autógrafa de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de respuesta frente al fenómeno El Niño.

Autógrafa será enviada a Palacio para promulgación

La norma, que también fue firmada por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios, será enviada de inmediato a la Presidencia de la República para su respectiva promulgación y entrada en vigencia conforme a la Constitución Política del Perú.

Esta decisión del Parlamento busca dotar al Gobierno de Keiko Fujimori de herramientas legales urgentes y temporales por un plazo exacto de noventa días calendario para dictar normativas extraordinarias orientadas a fortalecer el orden interno y acelerar las acciones ante los inminentes impactos climáticos que amenazan diversas regiones del país.

Miguel Torres firma la autógrafa aprobada en el Pleno.

Detalles de la votación y respaldo en el Pleno

La rúbrica de la autógrafa se produce tras el intenso debate desarrollado en el Pleno del Senado, donde el dictamen elaborado por la Comisión de Constitución, liderada por Carlos Mesía, fue respaldado por un total de 35 votos a favor, superando los 18 votos en contra y las 6 abstenciones registradas.

Durante el debate, la representación parlamentaria evaluó el alcance del texto sustitutorio, el cual incorporó modificaciones a las propuestas iniciales enviadas por la Cámara de Diputados. Pese a las discrepancias expresadas por sectores de la oposición, la mayoría respaldó el mecanismo constitucional.

🔴🔵 El Pleno del Senado aprobó delegar 27 facultades legislativas al Poder Ejecutivo con 34 votos a favor. La medida comprende materias vinculadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/dQQG6voIQl — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Medidas en seguridad y control de cumplimiento

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la delegación contempla disposiciones específicas para fortalecer el control migratorio y el régimen de nacionalización, cautelando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.

Asimismo, la norma establece estrictos mecanismos de transparencia y fiscalización, determinando que las materias delegadas no están exentas del control del Sistema Nacional.

Los titulares de los sectores involucrados, incluyendo la PCM, Interior, Defensa, Justicia, Economía y Finanzas, Vivienda, y Desarrollo Agrario, tendrán la obligación de informar por escrito a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado en un plazo máximo de sesenta días sobre los decretos emitidos.

La firma de la autógrafa legislativa sella así el acuerdo bicameral y otorga al Ejecutivo el marco legal necesario para enfrentar con celeridad la criminalidad y los estragos del Fenómeno El Niño bajo fiscalización del Congreso.