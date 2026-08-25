Jean Deza vuelve a generar polémica al protagonizar una nueva pelea pública con la trabajadora de un grifo

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Deza vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por alguna noticia relacionada con su carrera futbolística. El exjugador de Alianza Lima protagonizó un nuevo altercado público que rápidamente generó comentarios, luego de verse involucrado en una discusión que terminó con fuertes intercambios verbales.

La nueva pelea de Jean Deza

El incidente ocurrió cuando el popular 'Ratón' habría intervenido para defender a dos amigos, quienes fueron acusados de haber sustraído un chicle de una tienda. La situación escaló rápidamente y terminó enfrentándolo con una trabajadora del establecimiento. Ambos intercambiaron expresiones ofensivas durante la discusión, según se aprecia en las imágenes difundidas.

"Tú estás aca de solapa con.. en mi país, estás grabando", le reclamó Deza a la trabajadora de grifo.

El hecho ocurrió en una tienda ubicada dentro de un grifo, donde Deza tuvo un fuerte intercambio verbal con una trabajadora de nacionalidad venezolana. En las imágenes, el futbolista aparece increpándola mientras ella también responde ante sus reclamos. El momento generó críticas debido al comportamiento mostrado por ambas partes durante el enfrentamiento.

Esta nueva controversia vuelve a colocar a Jean Deza lejos de las noticias deportivas y cerca de las páginas de espectáculos. Actualmente, el futbolista se encuentra sin equipo y su futuro profesional todavía no está definido. Sin embargo, su nombre podría volver a aparecer dentro del fútbol peruano durante las próximas semanas.

Y es que Deza estaría en conversaciones con Domingo Dianderas de Chincha Alta para convertirse en uno de sus refuerzos durante la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El conjunto dirigido por Jorge Luna busca llegar a la Liga 2 y considera al experimentado atacante como una de sus alternativas para fortalecer su plantel.

Otras polémicas de Jean Deza

Hace unas semanas, el futbolista también fue visto en una pelea callejera en el Callao. El futbolista fue captado en medio de un altercado que quedó registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, generando nuevamente cuestionamientos alrededor de su comportamiento fuera de las canchas.

Según reportó el portal Prensa Chalaca, el incidente ocurrió el viernes 31 de julio y habría comenzado tras un intercambio verbal entre el jugador y algunas personas de la zona. De acuerdo con los testimonios recogidos, la discusión fue aumentando de intensidad hasta terminar en una confrontación física.

Asimismo, vecinos del lugar señalaron que Deza se habría retirado inicialmente, pero minutos después habría regresado acompañado de otras personas para continuar con el enfrentamiento. La situación llamó la atención de los residentes, quienes registraron parte de lo ocurrido mientras el futbolista permanecía en la vía pública.