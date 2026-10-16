La ATU reporta más de 3,1 millones de atenciones a personas con discapacidad en el sistema Metropolitano

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reporta progresos en los sistemas de movilidad pública. Se entregaron 39 paraderos en el corredor Azul, ubicados en el Rímac, los cuales presentan elementos diseñados para facilitar el acceso de este segmento poblacional a las unidades.

Los nuevos espacios cuentan con señalización horizontal y vertical, pisos podotáctiles y placas en braille. Esto beneficiaría a más de 80 mil usuarios al mes en puntos como Acho y Alcázar. Las obras continuarán para los pasajeros de los corredores Rojo y Morado que transitan por diferentes distritos.

Registro de 3,1 millones de atenciones en el Metropolitano

Las modificaciones en la infraestructura vial y la capacitación de los orientadores rinden frutos.

Entre 2022 y 2026, el servicio reportó más de 3,1 millones de asistencias para ciudadanos con discapacidad física, visual y auditiva. Cabe mencionar que más de 1,7 millones corresponden a atenciones por discapacidad física, más de 973 mil a discapacidad visual y más de 463 mil a discapacidad auditiva.

El Metropolitano y la ATU registran centenares atenciones.

Durante el transcurso del 2026, se contabilizan más de 616 mil atenciones adicionales en la red. A esto se suma el trabajo del personal instruido en Lengua de Señas Peruana para facilitar el traslado diario en las instalaciones.

Cabe mencionar que, según el Conadis, las cifras estandarizadas del Banco Mundial, y de Naciones Unidas mencionan que en las poblaciones como el Perú la discapacidad puede llegar entre el 10 y 15%. Quiere decir que esta población estaría entre 1 millón y medio y más de 3 millones de personas que presentan discapacidad.

Buses del servicio AeroDirecto conectan el Aeropuerto Jorge Chávez

Las medidas de integración también involucran a operadores privados de transporte que conectan zonas estratégicas.

Ante ello, los vehículos del servicio AeroDirecto, que se dirigen al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en ambas direcciones, operan unidades de piso bajo. Estas características técnicas permiten el ingreso directo de personas usuarias de sillas de ruedas.

La entidad de transporte coordina la inclusión progresiva de buses accesibles en las flotas de las distintas empresas. No obstante, este requisito técnico forma parte de las condiciones vigentes para acceder y mantener los títulos habilitantes de operación.

Por último, es importante mencionar que el Conadis ofrece servicios directos como el carnet oficial y la plataforma Red Alivia Perú para brindar apoyo constante a las familias. Estas herramientas buscan fortalecer la inclusión social efectiva en todo el territorio nacional.