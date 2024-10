Iván Quispe Palomino denuncia que fue presionado para aceptar una identidad ajena

28/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Iván Quispe Palomino denunció que tras su detención, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo presionaron para aceptar una identidad que no era la suya.

Quispe Palomino hace fuerte denuncia tras detención

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Quispe Palomino contó con detalles lo ocurrido aquel día en el que lo intervinieron en una de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima para posteriormente llevarlo a la Comisaría de La Huayrona.

"Yo he sido secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas que ellos me ponían, eso es lo que ha sucedido (...) esto ha sido arbitrario (...) yo estaba haciendo cola en el tren y siento que me toman foto (...) cuando ingreso a la estación, me intervienen", declaró a nuestro medio.

Asimismo, manifestó que cuando llegaron al lugar donde se lleva a cabo el proceso de identificación, le pidieron que "diga la verdad" debido a que, según argumentos policiales, el documento de identidad que portaba no era suyo y la edad que decía tener no era cierta.

"Cuando llegamos a identificación, me dijeron que diga la verdad porque el DNI que yo tenía no era mío, según ellos yo estaba mintiendo y mi identidad era otra (...) después, me entero que me habían detenido hasta con tres identidades falsas, (...) querían que yo aceptara otra identidad que no era mía, además de otra edad", explicó.

Quispe Palomino afirma que Santiváñez preparó su detención

Enseguida, afirmó que toda su detención habría sido "preparada" por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre todo porque en medio del proceso aparecieron efectivos policiales de manera rápida y no como se indicó a los medios de comunicación que había sido un operativo.

"A mí me imputan como segundo miembro de Sendero (Luminoso) y para mí, esto ha sido preparado por el ministro del Interior (...) tampoco fue así como dicen 'reducido', no. Solo me piden mi DNI (...) y en 10 minutos aparece un comandante, un coronel y ya todo estaba preparado", señaló.

Finalmente, confirmó que, al no obtener unas disculpas públicas por parte de Santiváñez, procedió a denunciarlo por difamación agravada.

"He pedido que el ministro (del Interior) se retracte y pida disculpas públicamente, pero en vista de que no tienen ese interés, he acudido a denunciarlo (...) por difamación agravada", agregó.

De esta manera, se conoció que tras su detención, Iván Quispe Palomino habría sido presionado por los efectivos policiales para adjudicarse una identidad que no era la suya.