Iván Quispe Palomino sobre sus hermanos en el Vraem: "Yo tengo mucha vergüenza de ellos"

En entrevista con Exitosa, el erróneamente sindicado como parte de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino, indicó que llevar su apellido ha sido un problema durante toda su vida, incluso cuando se alejó de sus hermanos y pagó condena en la cárcel. Además, señaló esperar que su hermano pague por sus errores y responda a la justicia.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el hombre comentó que durante su vida ha tenido momentos complicados relacionados con haber llevado el apellido Quispe Palomino, que lo relacionaba directamente con sus hermanos, miembros y líderes de Sendero Luminoso.

Comentó que desde que salió de la cárcel, producto de actos terroristas, tuvo que trabajar en diversos rubros hasta haber llegado a uno más estable, con lo que pudo dar mayor estabilidad a su familia. El hombre comenta que hoy en día, incluso, es abuelo y que la situación acaecida hace semanas resultó perjudicial no solo para él, sino para toda su familia.

"Desde que salí (de la cárcel), yo no tenía oportunidad de trabajar por el apellido. Yo he sufrido bastante, pero tenía que comer, tenía que tener dinero y acá en Lima todo es dinero (...) En un principio me metí al reciclaje, juntar botellas, vender botellas, seleccionar. No sabía. De ahí, tuve la oportunidad de entrar en PetraMax, de limpieza", enfatizó.