Iván Quispe Palomino afirma que deslindó de Sendero Luminoso hace más de 30 años: "Quería tener mi familia"

El entrevista con Exitosa, Iván Quispe Palomino sostuvo que no tiene ninguna vinculación con Sendero Luminoso ni con su hermanos desde 1993 cuando decidió migrar hacia la ciudad.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, indicó que las acusaciones en su contra habrían sucedido cuando era menor de edad. Según detalló, él deseaba forma una familia junto a una pareja y aspiraba con poder estudiar.

"A mediados de 1993, me desligó. Como todo ciudadano, quería tener mi familia, mi esposa y, a pesar de todo ello, en 1996 me detienen cuando estaba trabajando acá en Lima. Enfrente a la justicia y me fui preso 10 años. Desde mediados del 93 no tengo ninguna vinculación con Sendero ni con mis hermanos", declaró para nuestro medio.