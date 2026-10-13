Keiko Fujimori supervisa acciones frente a incendios forestales en Cusco: "Habían dos, ya se han podido controlar"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori supervisó las acciones frente a los incendios forestales en Cusco e informó que dos focos de fuego fueron controlados durante la mañana. Las autoridades continúan atentas a la emergencia para evitar que las llamas se propaguen.

Fujimori hizo presencia en incendios en Cusco

Keiko Fujimori, acompañada del comandante general del Ala Aérea N.° 3, mayor general FAP Luis Cortijo, informó que se encontraba en Cusco para supervisar las acciones frente a los incendios forestales. Asimismo, confirmó que dos focos de fuego fueron controlados y extinguidos.

"Nos encontramos en Cusco. Efectivamente. esta mañana. hemos sobrevolado con un helicóptero con el general Cortijo la zona de Calca, donde hemos podido ver que habían dos incendios que esta mañana se pudieron controlar", afirmó.

Avión Spartan apoyó labores de extinción

Asimismo, Fujimori explicó las funciones que cumplió el avión Spartan para apoyar a los helicópteros en las labores de extinción de los incendios forestales. También destacó el apoyo de la población local al equipo de trabajo desplegado en la zona.

"Delante mío se encuentra el avión Spartan que también se estuvo utilizando para poder apoyar a los helicópteros que tienen su helibalde, este avión carga mil litros de agua. Hay que resaltar el trabajo en conjunto con la población que están trabajando en Quillabamba", sostuvo.

Coordinarán acciones contra incendios forestales

La mandataria anunció que se reunirá con diversos funcionarios para coordinar las acciones frente a la emergencia por los incendios forestales en la región y evaluar otras zonas afectadas.

"Vamos a tener una reunion de trabajo, el general Cortijo, el gobernador y el alcalde de Cusco, los ministros de Estado Vinelli y Belaúnde, para determinar a que zonas se van a dirigir los helicopteros y el Spartan", señaló.

Declaraciones del general FAP Cortijo

Por su parte, el mayor general FAP Luis Cortijo explicó cómo se realizaron los sobrevuelos para monitorear las labores de extinción de los incendios forestales y detalló las condiciones que enfrentó el personal durante la misión.

"Empezamos operaciones a las 4 de la mañana, y se le comunicó a la presidenta que solo podríamos sobrevolar la zona hasta la 1 de la tarde por las condiciones climatológicas. Es el horario más adecuado porque no hay mucho viento para no tener el incendio muy activo, y así permitirle ingresar a los bomberos", manifestó.

La presidenta Keiko Fujimori verificó las labores de respuesta ante los incendios forestales en Cusco y confirmó que dos focos fueron extinguidos durante la mañana. Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia para prevenir la expansión del fuego.