Bukele envía avión con ayuda humanitaria: Colombia solo aceptó el envío de insumos

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, anunció el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, afectada por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

La asistencia será trasladada en dos aviones de carga: el primero partió desde El Salvador el noche del martes 11, y el segundo el miércoles 12 de agosto.

Envío de ayuda humanitaria

El primer avión enviado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, transporta 51 toneladas de ayuda humanitaria. La carga incluiría insumos de primera necesidad, raciones de alimentos y víveres, como arroz, atún, azúcar, frijoles y aceite.

Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria.



Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/e6h7q4gvqA — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

La respuesta de Bukele a solicitiud de Colombia

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, explicó que la decisión responde a una solicitud del Gobierno colombiano, que pidió específicamente insumos humanitarios para atender a las familias afectadas.

Según Bukele, Colombia no requiere en este momento el envío de personal extranjero, debido a que sus propios equipos de rescate, médicos y orgnaismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas. Por ello, la ayuda salvadoreña fue preparada de acuerdo con las necesidades comunicadas.

Post de Nayib Bukele

Bukele expresó, además, su solidaridad con las víctimas y aseguró que El Salvador permanecerá atento a la evolución de la emergencia para brindar apoyo adicional si fuera necesario. El mandatario envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseos de recuperación para los heridos.

Cifras del terremoto en Colombia

El terremoto provocó importantes pérdidas humanas y materiales. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó inicialmente 181 fallecidos, 2.595 heridos y 195 desaparecidos.

También reportó 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas y 807 centros educativos afectados. Sin embargo, existía una diferencia entre las cifras nacionales y los balances reportados por autoridades regionales, que contabilizaban al menos 240 muertos.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento del Chocó, cerca de los límites con Valle del Cauca y Risaralda, regiones que concentraron gran parte de los daños.



Terremoto en Colombia de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto

En síntesis, El Salvador decidió contribuir a la respuesta de emergencia mediante ayuda material, respetando la evaluación del Gobierno colombiano sobre sus necesidades inmediatas.