Renzo Reggiardo afirma que deja una Municipalidad de Lima "saneada" y en "buenas condiciones"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que su gestión dejará una Municipalidad Metropolitana de Lima saneada, con recursos disponibles y obras en marcha para la próxima administración. El burgomaestre brindó estas declaraciones luego de emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Reggiardo habla de transferencia

Reggiardo acudió al Colegio Peruano-Alemán Reyna del Mundo, en La Molina, para cumplir con su deber ciudadano. Tras sufragar, se refirió al proceso de transferencia que deberá realizarse cuando concluya su gestión al frente de la Municipalidad de Lima.

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El alcalde afirmó que la comisión encargada de la transferencia fue instalada hace un tiempo y que el procedimiento avanza de acuerdo con las normas vigentes. También aseguró que la próxima gestión recibirá una comuna en condiciones favorables.

Destaca inversión en infraestructura

El burgomaestre indicó que su administración invirtió S/4.000 millones en proyectos de infraestructura desarrollados en distintos puntos de Lima. Según precisó, más de 30 obras ya fueron entregadas, mientras otras continúan en ejecución.

Entre los principales anuncios realizados por su gestión figura la culminación del primer Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5) del país. El proyecto estará orientado a fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en la capital.

La infraestructura permitirá integrar el monitoreo de 4.500 cámaras de videovigilancia de Lima Metropolitana. Además, supervisará 500 intersecciones que formarán parte del próximo sistema de semaforización inteligente. El C5 será uno de los proyectos que quedarán en marcha para la nueva administración.

Comuna promete transparencia

La Municipalidad de Lima aseguró que mantendrá abiertas sus puertas durante el periodo de transferencia. Reggiardo indicó que su administración entregará la información solicitada por las autoridades que asuman el cargo, sin importar el resultado de las elecciones.

El alcalde señaló que la prioridad será asegurar una transición ordenada y que los proyectos en ejecución cuenten con la documentación necesaria. Asimismo, afirmó que la nueva gestión podrá continuar las obras iniciadas.

La declaración de Reggiardo se produjo mientras los limeños acudían a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. El alcalde defendió el balance de su administración y sostuvo que entregará una municipalidad con recursos, proyectos y obras en desarrollo.