Mujer fallece y su esposo queda grave tras impacto de un camión de carga en una avenida del Callao

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vehículo de carga pesada atropelló a una pareja que se desplazaba en una motocicleta eléctrica por el Callao. Como consecuencia del impacto, una mujer de sesenta años falleció en el lugar, mientras que su esposo resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a una clínica en el distrito de San Miguel para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Contralmirante Mora y Atalaya. Ante ello, un grupo de vecinos bloqueó la vía y protagonizó enfrentamientos con la Policía para exigir una mayor fiscalización del tránsito de camiones, pues aseguran que estos circulan de manera irregular y representan un constante riesgo para los transeúntes y conductores menores del sector.

Impacto de tráiler contra pareja

Las imágenes del accidente mostraron que la carreta del tráiler, la cual llevaba el nombre de Cosco Shipping, habría intentado realizar un giro en U antes de alcanzar a los esposos. La noticia generó rápida conmoción entre los residentes del vecindario, dado que las víctimas eran personas conocidas en el sector.

Cabe mencionar que, según testimonios recabados en el lugar, el hombre sobreviviente habría perdido ambas extremidades inferiores tras el fuerte choque. No obstante, las autoridades correspondientes aún deben confirmar esta información de manera oficial mediante las diligencias médicas y policiales establecidas por ley.

La Policía procedió a retener el vehículo pesado involucrado para continuar con las investigaciones, mientras que el cuerpo de la ciudadana fue retirado de la intersección para cumplir con los protocolos regulares.

Vecinos queman llantas en avenidas Contralmirante Mora y Atalaya

La indignación vecinal escaló rápidamente hacia las calles, donde los residentes arrojaron piedras y prendieron fuego a diversas llantas. Los vecinos denuncian que los incidentes viales con unidades de carga pesada son recurrentes en esta zona del primer puerto.

"Ayer hubo otro atropelllo, eso es pan de todos los días", dijo una amiga de la víctima.

En esa línea, los manifestantes indicaron que durante la madrugada previa se registró un atropello similar que involucró a un ciclista. Por esta razón, responsabilizan a las dependencias policiales de no adoptar medidas eficaces que prevengan la circulación sin control de estos camiones y resguarden a la comunidad.

Las autoridades competentes deberán evaluar las acusaciones sobre la falta de fiscalización del tránsito para determinar responsabilidades claras y establecer acciones que reduzcan los peligros en las áreas afectadas.