Dos jóvenes quedan atrapados tras choque entre vehículos frente a la Universidad Nacional de Trujillo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un severo accidente de tránsito se registró frente al campus de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), específicamente a la altura del Centro de Idiomas de dicha institución educativa, donde dos vehículos colisionaron de manera violenta.

Emergencia vial y rescate de los ocupantes atrapados

El impacto entre las dos unidades vehiculares ocurrió de forma intempestiva en una zona de elevado flujo peatonal y vehicular por la cercanía con las instalaciones universitarias. La violencia de la colisión deformó parte de la carrocería del automóvil donde viajaban las víctimas.

Ante el estruendo provocado por el choque, peatones y estudiantes que circulaban por los alrededores acudieron para intentar socorrer a los heridos mientras se solicitaba la presencia de las unidades de emergencia. La pronta alerta permitió que los rescatistas desplegaran las maniobras necesarias para estabilizar el vehículo y liberar de forma segura a los dos jóvenes confinados en la estructura golpeada.

Uno de los lesionados requirió atención médica prioritaria en el lugar del accidente debido a las contusiones visibles sufridas durante el fuerte encontronazo. Tras las primeras evaluaciones de campo, los paramédicos procedieron a evacuar al joven hacia el centro de salud más próximo para someterlo a exámenes especializados y descartar posibles fracturas o traumatismos internos.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un accidente de tránsito se registró frente a la Universidad Nacional de Trujillo. Dos vehículos chocaron y dejaron a dos jóvenes atrapados en uno d los automóviles involucrados. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Accidente en Carmen de la Legua: automóvil choca con un tren y genera gran congestión vehicular October 21, 2026

Investigaciones policiales y diligencias para determinar responsabilidades

Hasta el momento, las entidades oficiales encargadas de la seguridad pública no ha revelado la identidad completa de los jóvenes afectados ni el parte médico oficial sobre su estado de salud. La zona del accidente fue acordonada temporalmente por efectivos de la Policía Nacional para facilitar las labores de rescate y evitar congestiones en el tránsito de la avenida.

Los peritos en accidentes de tránsito iniciaron la recolección de evidencias en el lugar de los hechos, analizando la posición final de los automóviles y la huella de frenado sobre la pista. Asimismo, se prevé la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para determinar la velocidad a la que desplazaban ambos vehículos antes de la colisión.

Las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes para esclarecer si el hecho respondió a una imprudencia del conductor, a la velocidad excesiva o a una falla mecánica en alguna de las unidades involucradas. El caso se encuentra excesiva o a una falla mecánica en alguna de las unidades involucradas.

El caso se encuentra en manos de la comisaría del sector para proceder con la toma de declaraciones y determinar las responsabilidades legales correspondientes. En ese sentido, los jóvenes rescatados permanecen bajo observación médica a la espera de los informes oficiales que determinen las causas exactas del accidente ocurrido en los alrededores de la sede universitaria.