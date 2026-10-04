Miraflores: Bomberos controlan incendio de código 2 en el acantilado de la Costa Verde

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de cuatro horas de arduo trabajo, el personal del Cuerpo General del Bomberos Voluntarios del Perú logró controlar el incendio suscitado en el Malecón de la Reserva, en plena jornada electoral de hoy, domingo 4 de octubre.

De acuerdo con el portal de emergencias de la institución, para atender el siniestro tipificado como código II se requirieron 19 unidades de diferentes partes la capital, logrando frenar el avance de las llamas de fuego que terminaron afectando aproximadamente 1 000 m2 del acantilado.

Bomberos desconocen origen del incendio en Miraflores

Ni bien se originó el incendio en Miraflores, el personal de Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el cierre de las vías aledañas al lugar de la emergencia, así como al tramo correspondiente en la Costa Verde, en dirección de norte a sur, a fin de evitar afectaciones a la salud por asfixia y accidentes de tránsito por el desprendimiento de barro y rocas.

No obstante, lamentablemente se registró una persona herida, quien fuera encontrada al lado de la vía, con señales de haber recibido rocas del acantilado. Cabe precisar que, fue atendida inmediatamente por una estudiante de medicina que transitaba por el área y luego fue conducida al hospital más cercano en una ambulancia.

Luego de superar todo este incidente, el jefe departamental de la 𝗫𝗫𝗜𝗩 Comandancia Departamental Lima Sur, Brig. Marcos López, sostuvo que desconocen el origen del incendio, por lo que ahora dependerá de la PNP y la Fiscalía realizar sus respectivas diligencias para determinar cómo se produjo o quién lo habría provocado, esto con ayuda de las cámaras de videovigilancia del distrito.

"Se desconoce el origen, pero apenas se tuvo conocimiento, las personas llamaron a la compañía de bomberos, que automáticamente se constituyeron. El comandante a cargo disidente determinó la emergencia e inicialmente eran 200 m2, pero en cuestión de 20 minutos se catalogó como código II. Por el viento que corre acá, afectó un área de casi 1 000 m2. Ya se controló en su totalidad", indicó a la prensa.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El brigadier mayor del Cuerpo General de los Bomberos, Marcos López, dio detalles del trabajo realizado en el incendio código 2 registrado en el malecón de Miraflores. Precisó que fue de malezas que involucró a las geomallas y que se desconocen las causas y que ya ha sido controlado en su totalidad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 4, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.