JNJ anula pregunta del examen para jefe de la ONPE y deberá actualizar lista de postulantes aptos

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló la pregunta 47 del examen de conocimientos para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida fue aprobada por mayoría y obligará a actualizar la lista de postulantes aptos, luego de las observaciones presentadas durante el proceso de selección.

JNJ anuló la pregunta 47 tras observaciones de postulantes

La decisión se adoptó después de que cuatro participantes presentaran observaciones relacionadas con el examen. Se trata de José Alfredo Pérez Duharte, Teresa Giovanna Durand Silva, Augusto Ernesto Bernuy Alva y Jorge Félix Balarezo Rengifo, quienes cuestionaron aspectos de la evaluación aplicada dentro del concurso público.

La anulación de la pregunta 47 fue aprobada por mayoría, aunque tres integrantes de la JNJ expresaron su desacuerdo con la decisión. La presidenta del organismo, María Teresa Cabrera Vega, junto con los miembros Gino Augusto Tomás Ríos Patio y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, emitieron votos en discordia.

La institución también acordó por unanimidad que las bases del concurso no contemplan una etapa formal para presentar observaciones al examen de conocimientos. Esta precisión forma parte de los acuerdos adoptados por el organismo durante la revisión del proceso para elegir al próximo titular de la ONPE.

¿Qué pasará con la lista de postulantes aptos?

Antes de la anulación, el resultado del examen había dejado a uno de los diez participantes con una calificación aprobatoria. Se trata de Carlos Martín Loyola Escajadillo, quien obtuvo 92 puntos. La modificación de la evaluación requiere actualizar el cuadro de resultados para establecer cómo queda la relación de postulantes aptos.

Hasta el momento, no se han detallado cambios oficiales en el cronograma de evaluación curricular. Por ello, la actualización de los resultados será un paso necesario para conocer la situación de los participantes y el desarrollo de las siguientes etapas del concurso para ocupar la jefatura de la ONPE.

La selección busca definir quién asumirá la conducción de la ONPE, organismo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el país. Mientras la JNJ actualiza el cuadro de postulantes aptos, quedan pendientes las precisiones sobre las nuevas calificaciones y la continuidad de la evaluación.

La anulación de la pregunta 47 del examen para jefe de la ONPE modifica el proceso de selección y obliga a la JNJ a actualizar la lista de postulantes aptos. Los nuevos resultados permitirán conocer qué participantes cumplen los requisitos para continuar en el concurso público.