JNJ hace público los resultados de la evaluación curricular para la jefatura de la ONPE

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo público este viernes 29 de mayo los resultados de la evaluación curricular del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, el organismo autónomo reveló que, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo 75 puntos; mientras que, Amparo Ortega Campana logró 74 puntos, en el procedimiento que recae la sucesión de Bernardo Pachas, tras la renuncia de Piero Corvetto, en abril último.

🔴 Presentamos los resultados de la Evaluación curricular del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯.° 𝟢𝟢𝟣-𝟤𝟢𝟤𝟨-𝘚𝘕-𝘑𝘕𝘑). pic.twitter.com/sJgdDS1YPv — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 29, 2026

JNJ continúa con el procedimiento para la jefatura de la ONPE

En cumplimiento del cronograma establecido en las bases de la convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ, este viernes fueron publicados los resultados del examen curricular. Ambos candidatos -si así lo consideran- podrán formular un recurso de reconsideración del 1 al 3 de junio y los resultados de los mismos será hecho público el 8 de junio.

Tal como lo ha señalado la JNJ, el concurso contempla cuatro etapas de evaluación y su valoración es la siguiente manera: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso - presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).

Es importante señalar que, las etapas son de carácter eliminatorio y los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en cada una de ellas. Así como ocurrió en la evaluación de conocimientos del 21 de mayo, para esta oportunidad, el Pleno de la JNJ revisó las pruebas para luego publicar los resultados finales señados.

Lo que sigue del proceso

Tras superar la etapa mencionada continuará la presentación del Plan de Trabajo, la cual está programada del 9 al 11 de junio, la sustentación en orden alfabético será el 16 de junio y la publicación de los resultados y de la nómina de aptos para la siguiente etapa será ese mismo día.

El 16 de junio también se tiene agendada la publicación del cronograma de entrevistas y del currículum vitae de los postulantes. Es importante recordar que, la juramentación del nuevo titular de la ONPE está programado para el 3 de julio.

La institución que preside María Teresa Cabrera Vega señala que la convocatoria se sustenta en lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y las leyes orgánicas de la JNJ y de la ONPE, que establecen el mecanismo de selección mediante concurso público.

Desde la JNJ afirman que el proceso de selección y nombramiento son de carácter transparentes, riguroso y meritocrático, conforme al mandato constitucional.